В четверг, 25 февраля, завершилась стадия 1/16 финала Лиги Европы. Вашему вниманию обновленная таблица коэффициентов УЕФА.

Украина взяла максимальных 4 очка: в Лиге Европы Шахтер победил Маккаби, а Динамо – Брюгге, добавив в национальную копилку 0,8 балла.

Смотрите также Определились возможные соперники Динамо и Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы

Таким образом, в активе Шахтера в текущем сезоне 14 очков (4 из них – бонусы), на счету Динамо – 13,5 (4), у Зари – 4, Колоса – 2 и Десны – 0,5. Есть всего 34 пункта, трансформирующиеся в таблице коэффициентов УЕФА в 6,8 балла (34 очка делим на 5 клубов).

Конкуренты Украины

У главного конкурента, Шотландии, остается один клуб. Рейнджерс снова переиграл бельгийский Антверпен (5: 2) и принес +0.500 за день (у них очки делят на четверых). За четверг Украина сократила отставание на 0.300, и теперь отрыв Шотландии – 0.025.

У Австрии (10 позиция) оба клуба выбыли: и Вольфсберг, и СБ Зальцбург. Бельгия (9) тоже больше не пополнит свою копилку в нынешнем сезоне.

Ко вниманию! 12 позиция в таблице коэффициентов УЕФА, на котором мы сейчас находимся, имеет квоту в еврокубках на лето 2022 года из пяти клубов: два – в Лиге чемпионов (один – во втором квалификационном, один – в плей-офф раунде), один – в Лиге Европы (в плей-офф раунде) и два – в Лиге конференций (один – во втором квалификационном, один – в третьем квалификационном раунде).

Таблица коэффициентов УЕФА (по состоянию на 26 февраля)