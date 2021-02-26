Таблица коэффициентов УЕФА: Украина до минимума сократила отставание от Шотландии
В четверг, 25 февраля, завершилась стадия 1/16 финала Лиги Европы. Вашему вниманию обновленная таблица коэффициентов УЕФА.
Источник:24 канал
Украина взяла максимальных 4 очка: в Лиге Европы Шахтер победил Маккаби, а Динамо – Брюгге, добавив в национальную копилку 0,8 балла.
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Таким образом, в активе Шахтера в текущем сезоне 14 очков (4 из них – бонусы), на счету Динамо – 13,5 (4), у Зари – 4, Колоса – 2 и Десны – 0,5. Есть всего 34 пункта, трансформирующиеся в таблице коэффициентов УЕФА в 6,8 балла (34 очка делим на 5 клубов).
Конкуренты Украины
У главного конкурента, Шотландии, остается один клуб. Рейнджерс снова переиграл бельгийский Антверпен (5: 2) и принес +0.500 за день (у них очки делят на четверых). За четверг Украина сократила отставание на 0.300, и теперь отрыв Шотландии – 0.025.
У Австрии (10 позиция) оба клуба выбыли: и Вольфсберг, и СБ Зальцбург. Бельгия (9) тоже больше не пополнит свою копилку в нынешнем сезоне.
Таблица коэффициентов УЕФА (по состоянию на 26 февраля)
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