В Бразилии в результате авиакатастрофы погибли футболисты, а украинские биатлонисты не зацепились за медали в последних гонках 7-го этапа Кубка мира. Обзор главных новостей спорта за 24 января читайте в дайджесте Спорт 24.

Авиакатастрофа с футболистами

В Бразилии разбился самолет с членами футбольной команды на борту. Об этом сообщает 24 канал.

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Легкомоторный самолет перевозил президента и игроков бразильского футбольного клуба Пальмас Футбол и Регатас.

Самолет упал в районе бразильского города Порту-Насиунал. Авиакатастрофа произошла сразу после взлета.

Tragédia! Avião ️ que transportava o Presidente do #Palmas Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Ranule, Marcus Molinari, Guilherme Noé, além do comandante, caiu. Nao há sobreviventes! O destino seria Goiânia, para enfrentar o Vila Nova nesta segunda, pela Copa Verde. #luto pic.twitter.com/948i1AIIVe — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) January 24, 2021

На борту, кроме пилота и президента клуба Лукаса Мейра, находились четыре футболиста Пальмаса: Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, Ранул Молинари, Маркусу Молинари.

Внимание. Пальмас играет в четвертом бразильском дивизионе. 25 января команда должна была провести выездной матч против клуба Вила-Нова.

Результаты Кубка мира по биатлону

В итальянском Антхольце 24 января завершился 7-й этап Куба мира, после которого в феврале состоится чемпионат мира. В воскресенье состоялась женская классическая эстафета и мужской масс-старт. В обеих гонках украинцы не зацепились за медали.

Украинские биатлонистки не смогли побороться за высокие места в эстафете из-за не слишком удачной стрельбы – 10 дополнительных патронов. Украину представляла "олимпийская четверка", которая на Играх в Сочи-2014 завоевала "золото".

Вита Семеренко, Юлия Джима, Валя Семеренко и Елена Пидгрушная заняли только 8-е место. Причем Украина разделила 8-е место со Швейцарией.

Результаты гонки

1. Россия

2. Германия

3. Франция

...

8. Украина / Швейцария

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В то же время мужчины провели масс-старт. Единственным представителем Украины был Антон Дудченко, который удачно провел индивидуальную гонку в Антхольце – 5-е место.

Дебютный для Дудченко масс-старт оказался сырым. Украинский биатлонист с тремя штрафными кругами финишировал 25-м. Но нужно отметить, что Антон единственный среди мужской сборной Украины, кто принял участие во всех гонках в Антхольце.

Победу в гонке уверенно одержал лидер общего зачета Йоханнес Бё. Норвежец на четырех огневых рубежах не закрыл всего одну мишень, что позволило ему выиграть.

Результаты гонки

1. Йоханнес Бё (Норвегия)

2. Кантен Фийон Майе (Франция)

3. Яков Фак (Словения)

...

25. Антон Дудченко (Украина)

УЕФА отменил матч сборной Украины в отборе на Евро-2022

Первый матч сборной Украины по футзалу в отборе на чемпионат Европы-2022 отменен. Украинская сборная 27 января должна была принять команду Дании.

Поединок не состоится, ведь сборная Дании не может попасть в Украину из-за карантинных ограничений. В частности, власти Дании не позволили футзальной сборной вылететь на игру.

Украинская ассоциация футзала предложила сыграть первый матч в Дании, а игру пятого тура – в Украине. Однако Датский футбольный союз и власти страны не предоставили гарантии возможности въезда сборной Украины в Данию.

Решение примет УЕФА

УЕФА приняла решение об отмене матча. Его результат будет определен Дисциплинарным комитетом УЕФА.

Существует вероятность, что сборной Дании засчитают техническое поражение.

В январе сборная Украины по футзалу должна была провести два матча. Кроме Дании, "сине-желтым" 31 января предстоит игра на выезде против Албании.

Календарь матчей сборной Украины в группе 1