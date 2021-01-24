УЕФА отменил матч сборной Украины в отборе на Евро-2022 по футзалу: детали
Первый матч сборной Украины по футзалу в отборе на чемпионат Европы-2022 отменен. Украинская сборная 27 января должна была принять команду Дании.
О том, что матч Украина – Дания 27 января отменен, сообщает сайт Ассоциации футзала Украины (АФУ).
Кстати Сборная Украины по футзалу осталась в топ-10 команд в рейтинге УЕФА
Почему отменили матч
Поединок не состоится, так как сборная Дании не может попасть в Украину из-за карантинных ограничений. В частности, власти Дании не позволили футзальной сборной вылететь на игру.
Украинская ассоциация футзала предложила сыграть первый матч в Дании, а игру пятого тура – в Украине. Однако Датский футбольный союз и власти страны не предоставили гарантии возможности въезда сборной Украины в Дании.
Решение примет УЕФА
УЕФА приняла решение об отмене матча. Его результат будет определен Дисциплинарным комитетом УЕФА.
Существует вероятность, что сборной Дании засчитают техническое поражение.
В январе сборная Украины по футзалу должна была провести два матча. Кроме Дании, "сине-желтых" 31 января предстоит игра на выезде против Албании.
Календарь матчей сборной Украины в группе 1
- 27.01.2021 Украина – Дания (отменен)
- 31.01.2021 Албания – Украина
- 03.03.2021 Хорватия – Украина
- 07.03.2021 Украина – Хорватия
- 07.04.2021 Дания – Украина
- 11.04.2021 Украина – Албания
Что известно об отборе на Евро-2022
- Отбор на Евро-2022 продлится с января по апрель 2021 года. Прямые путевки на форум получат первые места и шесть лучших вторых мест.
- Сборные, занявшие второе место и станут седьмой и восьмой командой по рейтингу, сыграют в плей-офф.
- Чемпионат Европы-2022 станет первым, в котором сыграет 16 команд. Финальный турнир в Нидерландах состоится с 19-го января по 6-го февраля в 2022-м году.
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