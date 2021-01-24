Первый матч сборной Украины по футзалу в отборе на чемпионат Европы-2022 отменен. Украинская сборная 27 января должна была принять команду Дании.

О том, что матч Украина – Дания 27 января отменен, сообщает сайт Ассоциации футзала Украины (АФУ).

Кстати Сборная Украины по футзалу осталась в топ-10 команд в рейтинге УЕФА

Почему отменили матч

Поединок не состоится, так как сборная Дании не может попасть в Украину из-за карантинных ограничений. В частности, власти Дании не позволили футзальной сборной вылететь на игру.

Украинская ассоциация футзала предложила сыграть первый матч в Дании, а игру пятого тура – в Украине. Однако Датский футбольный союз и власти страны не предоставили гарантии возможности въезда сборной Украины в Дании.

Решение примет УЕФА

УЕФА приняла решение об отмене матча. Его результат будет определен Дисциплинарным комитетом УЕФА.

Существует вероятность, что сборной Дании засчитают техническое поражение.

В январе сборная Украины по футзалу должна была провести два матча. Кроме Дании, "сине-желтых" 31 января предстоит игра на выезде против Албании.

Календарь матчей сборной Украины в группе 1

27.01.2021 Украина – Дания (отменен)

31.01.2021 Албания – Украина

03.03.2021 Хорватия – Украина

07.03.2021 Украина – Хорватия

07.04.2021 Дания – Украина

11.04.2021 Украина – Албания

Что известно об отборе на Евро-2022