В итальянском Антхольце 24 января завершился 7-й этап Кубка мира. Мужской масс-старт, который стал последней гонкой перед чемпионатом мира, уверенно выиграл лидер общего зачета Йоханнес Бё.

Норвежец Бё на четырех огневых рубежах не закрыл всего одну мишень, пишет 24 канал. Это позволило Бё выиграть. Вторым стал француз Кантен-Фийон Маэ, а третьим – словенец Яков Фак.

Кстати Украина и Швейцария поделили 8-е место в женской эстафете в Антхольце

Результаты гонки

1. Йоханнес Бё (Норвегия)

2. Кантен-Фийон Имеет (Франция)

3. Яков Фак (Словения)

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25. Антон Дудченко (Украина)

Ход гонки

На первой стрельбе аж 13 биатлонистов отработали чисто. Итальянец Лукас Хоффер вышел на дистанцию первым, но его преимущество над преследователями не составляло и секунды. Поэтому Йоханнес Бё и Стурла Легрейд быстро вышли в лидеры.

Единственный представитель Украины Антон Дудченко, дебютировавший в масс-старте, допустил один промах. Антон оказался за пределами топ-20.

К вниманию. Антон Дудченко стал 14-м украинцем в истории, который выступил в масс-старте на Кубке мира по биатлону.

На второй стрельбе снова на ноль отработал Хоффер, норвежцы Бё и Легрейд. Они вместе с Яковом Факом и Симоном Эдером сформировали группу лидеров. Дудченко закрыл все 5 мишеней и покинул стадион 25-м.

До первой стрельбы стоя Бё оторвался на 10 секунд от своих преследователей. Чистая стрельба на третьем огневом рубеже позволила Бе сохранить лидерство. Однако француз Кантен-Фийон стрелял быстрее и сократил отставание до 4 секунд.

Украинец Дудченко промахнулся последним выстрелом и пошел на штрафной круг. Украинец в дальнейшем держался 25-м.

На последнюю стрельбу Бё пришел с преимуществом над Мае в 12 секунд. Бе допустил один промах, но все равно выиграл гонку. Кантен-Фийон также не закрыл одну мишень и занял второе место.

Третье место в масс-старте неожиданно получил представитель Словении Яков Фак. Дудченко на последней стрельбе не закрыл еще одну мишень. Антон занял 25-е место. Украинец в борьбе за 25-е место опередил россиянина Матвея Елисеева.