В Бразилии разбился самолет с футболистами на борту
В Бразилии разбился самолет с членами футбольной команды на борту. Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 24 января.
Легкомоторный самолет перевозил президента и игроков бразильского футбольного клуба Пальмас Футбол и Регатас. Об этом сообщает Globo.
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Самолет упал в районе бразильского города Порту-Насиунал. Авиакатастрофа произошла сразу после взлета.
На борту, кроме пилота и президента клуба Лукаса Мейра, находились четыре футболиста Пальмаса:
- Лукас Пракседес
- Гильерме Ноэ
- Ранул Молинари
- Маркусу Молинари
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