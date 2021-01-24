В Бразилии разбился самолет с членами футбольной команды на борту. Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 24 января.

Легкомоторный самолет перевозил президента и игроков бразильского футбольного клуба Пальмас Футбол и Регатас. Об этом сообщает Globo. Примечательно Вторая годовщина смерти Эмилиано Сала: как разворачивались события Самолет упал в районе бразильского города Порту-Насиунал. Авиакатастрофа произошла сразу после взлета. Tragédia! Avião ️ que transportava o Presidente do #Palmas Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Ranule, Marcus Molinari, Guilherme Noé, além do comandante, caiu. Nao há sobreviventes! O destino seria Goiânia, para enfrentar o Vila Nova nesta segunda, pela Copa Verde. #luto pic.twitter.com/948i1AIIVe — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) January 24, 2021 Brazil: The president and four footballers of Palmas Fútbol y Regatas, a club in the fourth division of the Brazilian Championship, died in a plane crash along with the pilot of the aircraft in which they were traveling to the city of Goiania to play a match. pic.twitter.com/uTGAB49XKu — Moises Lopez (@chapoisat) January 24, 2021 На борту, кроме пилота и президента клуба Лукаса Мейра, находились четыре футболиста Пальмаса: Лукас Пракседес

Гильерме Ноэ

Ранул Молинари

Маркусу Молинари Внимание. Пальмас играет в четвертом бразильском дивизионе. В понедельник команда должна была провести выездной матч против клуба Вила-Нова.