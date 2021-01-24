В итальянском Антхольце 24 января в рамках 7-го этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Украинская сборная, к сожалению, не смогла зацепиться за награды и заняла 8-е место.

Неожиданно победу в женской эстафете одержала Россия. Второй стала Германия, а третьей – Франция. Об этом сообщает 24 канал.

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Результаты гонки

1. Россия

2. Германия

3. Франция

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8. Украина / Швейцария

Ход гонки

После первого этапа лидерами гонки были сборные Италии, Германии и России. Украинка Вита Семеренко на двух огневых рубежах использовала по одному запасному патрону. Семеренко передала эстафету Юлии Джиме 7-й с отставанием более чем в 40 секунд.

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На первой "лежке" Юлия Джима быстро закрыла 4 мишени и только благодаря двум запасным патронам закрыла 5-ю цель. Следовательно, отставание Украины от Италии, которая лидировала, составляло 55 секунд. От подиума Украину отделяли "рабочие" 30 секунд.

На второй стрельбе ряд биатлонисток "поймали" штрафные круги или же использовали несколько запасных патронов. В лидеры вышли сборные Германии, России и Франции. Юлия Джима несмотря на использование трех запасных патронов сохранила отставание Украины в 50 секунд.

Валентина Семеренко получила эстафету от Джимы 8-й с отставанием от Германии в 47 секунд.

После первой стрельбы третьего этапа первой вышла немка Дениз Херманн, которая заметно наращивала свое преимущество. Валентина Семерекно прошла "лежку" с одним запасным патроном. От подиума Украину отделяли более 30 секунд.

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После третьего этапа лидировала Германия, однако Херманн позволила россиянке Светлане Мироновой приблизиться вплотную. Семеренко несмотря на два запасных патрона на " стойке" сохранила для нашей сборной 9-е место. Однако отставание Украины от Германии составляло полторы минуты.

После первой стрельбы последнего этапа Франциска Пройсс и Ульяна Кайшева были в лидерах. Сборные Беларуси, Франции и Италии проигрывали более 30 секунд.

Украинка Елена Пидгрушная быстро и метко отработала на "лежке", но не улучшила позицию нашей команды.

После последней стрельбы россиянка Кайшева вышла первой с преимуществом над Пройсс в 8 секунд. Россиянка сохранила преимущество на последнем круге и принесла России "золото". Немка Пройсс завоевала для Германии "серебро".

Сверхбыстрая француженка Жулия Симон не смогла догнать лидеров и принесла своей команде "бронзу".

Елена Пидгрушная чисто отработала на "стойке", но в контактной борьбе на финише проиграла Ханни Еберг из Швеции. Фотофиниш показал, что Украина и Швейцария поделили 8-е место.