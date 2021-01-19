Чемпион мира 2019 года Дмитрий Пидручный пропустит чемпионат Европы по биатлону. Лидер сборной Украины по биатлону планирует как следует подготовиться к чемпионату мира.

Европа не входит в планы Пидручного

О том, что Дмитрий Пидручный пропустит чемпионат Европы по биатлону-2021 в польском городе Душники-Здруй, информирует Xsport.

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Пидручный планирует выступить на 7-м этапе Кубка мира в итальянском Антхольце (21-24 января). Там биатлонистов ждет индивидуальная гонка, масс-старт и классическая эстафета.

После выступления в Италии Дмитрий будет готовиться к чемпионату мира, который с 10 по 21 февраля продлится в Поклюке (Словения).

После Антхольца буду готовиться к чемпионату мира. Я на чемпионат Европы не собираюсь ехать, чтобы там не было буду готовиться к чемпионату мира. Европа не входит в мои планы подготовки к чемпионату мира,

– сказал Дмитрий.

Чемпионат Европы по биатлону продлится с 27 по 31 января.

Отметим, что в 2020 году Пидручный выступил на чемпионате Европы в Беларуси. Украинец завоевал золотую и бронзовую награды.

Статистика Пидручного. В сезоне-2020/2021 Пидручный пока не одерживал побед на этапах Кубка мира. Лучшим результатом Дмитрия является 6-е место в спринте в Хохфильцене. Украинец набрал 138 очков и занимает 28-е место в общем зачете.