У Бразилії внаслідок авіакатастрофи загинули футболісти, а українські біатлоністи не зачепилися за медалі в останніх гонках 7-го етапу Кубка світую Огляд головних новин спорту за 24 січня читайте у дайджесті Спорт 24.

Авіакатастрофа з футболістами

У Бразилії розбився літак з членами футбольної команди на борту. Про це повідомляє 24 канал.

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Легкомоторний літак перевозив президента і гравців бразильського футбольного клубу Палмас Футбол і Регатас.

Літак впав у районі бразильського міста Порту-Насіунал. Авіакатастрофа сталася відразу після зльоту.

Tragédia! Avião ️ que transportava o Presidente do #Palmas Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Ranule, Marcus Molinari, Guilherme Noé, além do comandante, caiu. Nao há sobreviventes! O destino seria Goiânia, para enfrentar o Vila Nova nesta segunda, pela Copa Verde. #luto pic.twitter.com/948i1AIIVe — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) January 24, 2021

На борту, крім пілота та президента клуба Лукаса Мейра, перебували чотири футболісти Пальмаса: Лукас Пракседес, Гільєрме Ное, Ранул Молінарі, Маркусу Молінарі

До уваги. Пальмас грає в четвертому бразильському дивізіоні. 25 січня команда повинна була провести виїзний матч проти клубу Віла-Нова.

Результати Кубка світу з біатлону

В італійському Антхольці 24 січня завершився 7-й етап Куба світу, після якого в лютому відбудеться чемпіонат світу. У неділю відбулася жіноча класична естафета та чоловічий мас-старт. В обох гонках українці не зачепилися за медалі.

Українські біатлоністки не змогли поборотися за високі місця в естафеті через не надто вдалу стрільбу – аж 10 додаткових патронів. Україну представляла "олімпійська четвірка", яка на Іграх у Сочі-2014 виборола "золото".

Віта Семеренко, Юлія Джима, Валентина Семеренко та Олена Підгрушна посіли лишень 8-е місце. При чому Україна поділила 8-у сходинку зі Швейцарією.

Результати гонки

1. Росія

2. Німеччина

3. Франція

...

8. Україна / Швейцарія

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Водночас чоловіки провели мас-старт. Єдиним представником України був Антон Дудченко, який вдало провів індивідуальну гонку в Антхольці – 5-е місце.

Дебютний для Дудченка мас-старт виявився глевким. Український біатлоніст з трьома штрафними колами фінішував 25-м. Та слід зазначити, що Антон єдиний серед чоловічої збірної України, хто взяв участь у всіх гонках в Антхольці.

Перемогу в гонці впевнено здобув лідер загального заліку Йоганнес Бьо. Норвежець на чотирьох вогневих рубежах не закрив усього одну мішень, що дозволило йому виграти.

Результати гонки

1. Йоганнес Бьо (Норвегія)

2. Кантен-Фійон Має (Франція)

3. Яков Фак (Словенія)

...

25. Антон Дудченко (Україна)

УЄФА скасував матч збірної України у відборі на Євро-2022

Перший матч збірної України з футзалу у відборі на чемпіонат Європи-2022 скасований. Українська збірна 27 січня мала прийняти команду Данії.

Поєдинок не відбудеться, адже збірна Данії не може потрапити в Україну через карантинні обмеження. Зокрема, влада Данії не дозволила футзальній збірній вилетіти на гру.

Українська асоціація футзалу запропонувала зіграти перший матч у Данії, а гру п'ятого туру – в Україні. Проте Данський футбольний союз та влада країни не надали гарантії можливості в'їзду збірної України до Данії.

Рішення прийме УЄФА

УЄФА прийняла рішення про скасування матчу. Його результат буде визначений Дисциплінарним комітетом УЄФА.

Існує ймовірність, що збірній Данії зарахують технічну поразку.

У січні збірна України з футзалу мала провести два матчі. Окрім Данії, "синьо-жовтих" 31 січня чекає гра на виїзді проти Албанії.

Календар матчів збірної України у групі 1