В воскресенье, 24 января, Ювентус на своем поле принимал Болонью в рамках 19 тура Серии А. Туринцы без лишних проблем разобрались с соперником.

Ювентус – Болонья 2:0

Голы: Артур, 15, Маккенни, 71

Фаворитом этого противостояния с первых минут матча был Ювентус. Куардадо попытался заработать пенальти, но падение в штрафной соперника арбитр проигнорировал, пишет 24 канал.

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Однако на 15-й минуте хозяевам удалось размочить счет на табло местного стадиона. Мяч после дальнего удара Артура срикошетил от игрока Болоньи – мяч полетел совсем в другой угол от голкипера. Скорупски лишь сопровождал мяч взглядом, 1: 0.

В середине первого тайма за дело взялся Роналду. Криштиану решился на удар из-за пределов штрафной, но вратарь уверенно сыграл на линии. На добивании был Бернардески и пробил по центру ворот – снова Скорупски выдал удивительный сейв.

Куардадо быстро выбежал в атаку, но сыграл слишком эгоистично, не отдав пас на свободного Роналду, который находился в значительно лучшей ситуации. Мяч после удара Хуана пролетел высоко на трибуны позади владений Болоньи.

Первая опасность у ворот хозяев была в конце первого тайма. Орсолини красиво накрутил опекуна, отдав передачу в район 11 метров, где уже караулил Сориано. Но его удар пролетел мимо стойки. Сомнительный эпизод. Орсоліні обыграв соперника упал на газон. Арбитр решил воспользоваться помощью ВАР. После видеоповтора судья сигнализировал о продолжении игры.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Ювентуса. После отдыха активный Куардадо едва не забил в собственные ворота. На подаче с фланга от соперника первым был Хуан, который головой пытался выбить мяч на угловой, но попал прямо в створ собственных владений. Хорошо, что на месте был Щесны и проявил феноменальную реакцию.

Голкипер туринцев еще несколько раз становился настоящим спасителем команды. На 71-й минуте команда Пирло забила во второй раз. Маккенни лучше всего сыграл на втором этаже после подачи с углового – 2:0.

Снова Куардадо упустил убийственную возможность, чтобы записать свою фамилию на табло. Но удар в упор парировал голкипер соперника.

Больше команды не меняли счет на табло – 2:0 уверенная победа Ювентуса.

После победы туринский клуб с 36 очками находится на 4 месте. Болонья с 20 пунктами идет 13-й.

Ювентус-Болонья видеообзор