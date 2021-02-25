В среду, 24 февраля, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Результаты Лиги чемпионов

Вечером 24 февраля состоялись два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Аталанта на своем поле проиграла Реалу – 0:1.

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На 17-й минуте матча случилось то, чего не ожидал никто. Фройлер сбил в штрафной Мэнди и арбитр удалил игрока за фол последней надежды. Отметим, что рефери не ходил сам смотреть повтор момента.

В конце матча "сливочным" все же удалось дожать подопечных Гасперини и вырвать победу. Мэнди принял мяч перед штрафной Аталанты и сразу технично пробил точно в угол.

Победа МанСити

В параллельном матче МанСити на выезде уверенно победил Боруссию М – 0:2. Голами за "горожан" отличился Габриэль Жезус и Бернарду Силва.

Ответный матч между командами состоится 16 марта.

В Брюгге новые случаи COVID-19 перед матчем с Динамо

Брюгге понесло очередные потери перед матчем против Динамо в 1/16 финала Лиги Европы. 25 февраля бельгийцы не смогут рассчитывать на двух игроков основы из-за положительных тестов на коронавирус.

На этот раз "заложниками" коронавируса стали основной голкипер команды Симон Миньоле и полузащитник Шарль де Кетеларе. Оба игрока пока отправлены на самоизоляцию. Интересно, что последний еще перед первым поединком сдал ложный тест на коронавирус.

Однако у футболистов нет никаких симптомов вируса, поэтому 24 февраля игроки снова сдадут тесты на COVID-19, чтобы убедиться, не были ли они ложными. После повторного тестирования станет известно, помогут ли Миньоле и де Кателаре в ответном матче, который состоится в Бельгии.

Кадровые потери Брюгге

Стефано Дэнсвил

Матео Митрович

Матс Ритс

Ноа Ланг

Ханс Ванакен

главный наставник Филипп Клеман

Роман Яремчук летом 2021 года покинет Гент

Бельгийский Гент готов отпустить украинского форварда Романа Яремчука. Клуб ждет заманчивое предложение.

Гарантия от Гента

У Гента и Яремчук есть устные договоренности насчет его будущего трансфера. Игрок сборной Украины получил 100% гарантию об уходе из бельгийского клуба уже летом 2021 года. Хотя главный наставник Гента Хайн Ванхазенбрук готов дать стабильное место в основе забивному форварду.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро. Контракт Яремчука с Гентом рассчитан до конца июня 2023 года.

Экс-тренер Шахтера Фонсека сменит Рому на Бенфику

Итальянский наставник Ромы Паулу Фонсека готовится к выходу из клуба. 47-летний специалист уже ведет переговоры с португальской Бенфикой.

Стороны уже контактируют относительно возможного будущего сотрудничества. Но пока рано говорить о деталях потенциального сотрудничества Фонсеки и Бенфики.

Ситуация Ромы в Серии А

Интересно, что руководство "волков" поставило задачу перед наставником – выход в Лигу чемпионов на следующий сезон. Если клубу удастся воплотить цель в реальность, тогда соглашение наставника автоматически продлится еще на один год. Однако что-то пошло не по плану. Ранее сообщалось, что Рома уже подписала предварительный контракт с Массимилиано Аллегри.