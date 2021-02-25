Поражение Аталанты, победа МанСити, коронавирус в Брюгге перед Динамо: новости спорта 24 февраля
В среду, 24 февраля, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.
Результаты Лиги чемпионов
Вечером 24 февраля состоялись два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Аталанта на своем поле проиграла Реалу – 0:1.
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На 17-й минуте матча случилось то, чего не ожидал никто. Фройлер сбил в штрафной Мэнди и арбитр удалил игрока за фол последней надежды. Отметим, что рефери не ходил сам смотреть повтор момента.
В конце матча "сливочным" все же удалось дожать подопечных Гасперини и вырвать победу. Мэнди принял мяч перед штрафной Аталанты и сразу технично пробил точно в угол.
Победа МанСити
В параллельном матче МанСити на выезде уверенно победил Боруссию М – 0:2. Голами за "горожан" отличился Габриэль Жезус и Бернарду Силва.
Ответный матч между командами состоится 16 марта.
В Брюгге новые случаи COVID-19 перед матчем с Динамо
Брюгге понесло очередные потери перед матчем против Динамо в 1/16 финала Лиги Европы. 25 февраля бельгийцы не смогут рассчитывать на двух игроков основы из-за положительных тестов на коронавирус.
На этот раз "заложниками" коронавируса стали основной голкипер команды Симон Миньоле и полузащитник Шарль де Кетеларе. Оба игрока пока отправлены на самоизоляцию. Интересно, что последний еще перед первым поединком сдал ложный тест на коронавирус.
Однако у футболистов нет никаких симптомов вируса, поэтому 24 февраля игроки снова сдадут тесты на COVID-19, чтобы убедиться, не были ли они ложными. После повторного тестирования станет известно, помогут ли Миньоле и де Кателаре в ответном матче, который состоится в Бельгии.
Кадровые потери Брюгге
- Стефано Дэнсвил
- Матео Митрович
- Матс Ритс
- Ноа Ланг
- Ханс Ванакен
- главный наставник Филипп Клеман
Роман Яремчук летом 2021 года покинет Гент
Бельгийский Гент готов отпустить украинского форварда Романа Яремчука. Клуб ждет заманчивое предложение.
Гарантия от Гента
У Гента и Яремчук есть устные договоренности насчет его будущего трансфера. Игрок сборной Украины получил 100% гарантию об уходе из бельгийского клуба уже летом 2021 года. Хотя главный наставник Гента Хайн Ванхазенбрук готов дать стабильное место в основе забивному форварду.
Экс-тренер Шахтера Фонсека сменит Рому на Бенфику
Итальянский наставник Ромы Паулу Фонсека готовится к выходу из клуба. 47-летний специалист уже ведет переговоры с португальской Бенфикой.
Стороны уже контактируют относительно возможного будущего сотрудничества. Но пока рано говорить о деталях потенциального сотрудничества Фонсеки и Бенфики.
Ситуация Ромы в Серии А
Интересно, что руководство "волков" поставило задачу перед наставником – выход в Лигу чемпионов на следующий сезон. Если клубу удастся воплотить цель в реальность, тогда соглашение наставника автоматически продлится еще на один год. Однако что-то пошло не по плану. Ранее сообщалось, что Рома уже подписала предварительный контракт с Массимилиано Аллегри.
- Сейчас "римляне" идут четвертыми в Серии А, в их активе 4 очка, уступают они третьему Ювентусу лишь одним пунктом – 44 набранных очка. Но Роме в спину уже дышат Аталанта и Лацио, у которых лишь на один пункт меньше – 43 очка.
- Улучшить свое положение "римляне" смогут уже 28 февраля в матче против Милана.
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