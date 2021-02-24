За шаг до отставки: экс-тренер Шахтера Фонсека сменит Рому на Бенфику
Итальянский наставник Ромы Паулу Фонсека уже готовится к выходу из клуба. 47-летний специалист уже ведет переговоры с португальской Бенфикой.
Источник:твитер Педро Алмейды
Скорее всего этот сезон может стать последним для Паулу Фонсеки на тренерском мостике Ромы. По информации журналиста, несколько клубов уже проявляются интерес к специалисту из Италии.
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Ждет отставки
Одним из главных претендентов на бывшего тренера донецкого Шахтера является Бенфика. Главным преимуществом этого клуба является то, что специалист не прочь вернуться в родную Португалию.
Стороны уже контактируют между собой относительно возможного будущего сотрудничества. Но пока рано говорить о деталях потенциального сотрудничества Фонсеки и Бенфики.
Ситуация Ромы в Серии А
Интересно, что руководство "волков" поставило задачу перед наставником – выход в Лигу чемпионов на следующий сезон. Если клубу удастся воплотить цель в реальность, тогда соглашение наставника автоматически продлится еще на один год. Однако что-то пошло не по плану. Ранее сообщалось, что Рома уже подписала предварительный контракт с Массимилиано Аллегри.
- Сейчас "римляне" идут четвертыми в Серии А, в их активе 4 очка, уступая третьем Ювентусу лишь одним пунктом – 44 набранных очка. Но Роме в спину уже дышат Аталанта и Лацио, у которых лишь на один пункт меньше – 43 очка.
- Улучшить свое положение "римляне" смогут уже 28 февраля в матче против Милана.
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