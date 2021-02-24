Итальянский наставник Ромы Паулу Фонсека уже готовится к выходу из клуба. 47-летний специалист уже ведет переговоры с португальской Бенфикой.

Скорее всего этот сезон может стать последним для Паулу Фонсеки на тренерском мостике Ромы. По информации журналиста, несколько клубов уже проявляются интерес к специалисту из Италии.

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Ждет отставки

Одним из главных претендентов на бывшего тренера донецкого Шахтера является Бенфика. Главным преимуществом этого клуба является то, что специалист не прочь вернуться в родную Португалию.





Paulo #Fonseca, who will not continue to coach #Roma next season, could be the next coach of #Benfica. The Portuguese coach welcomes the return to Portugal. First contacts going on. #Transfers — Pedro Almeida (@pedrogva6) February 23, 2021

Стороны уже контактируют между собой относительно возможного будущего сотрудничества. Но пока рано говорить о деталях потенциального сотрудничества Фонсеки и Бенфики.

Паулу Фонсека возглавляет Рому с июня 2019 года. До этого итальянец провел три сезона в донецком Шахтере. Как сообщает специализированный портал Transfermarkt, контракт наставника с "волками" истекает в конце июня 2021 года. Во главе итальянского гранда Паулу провел уже 79 матчей.

Ситуация Ромы в Серии А

Интересно, что руководство "волков" поставило задачу перед наставником – выход в Лигу чемпионов на следующий сезон. Если клубу удастся воплотить цель в реальность, тогда соглашение наставника автоматически продлится еще на один год. Однако что-то пошло не по плану. Ранее сообщалось, что Рома уже подписала предварительный контракт с Массимилиано Аллегри.