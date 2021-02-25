У середу, 24 лютого, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Результати Ліги чемпіонів

Увечері 24 лютого відбулися два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Аталанта на власному полі програла Реалу – 0:1.

До слова Тоттенхем розгромив Вольфсберг та вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи: відео

На 17-й хвилині матчу трапилося те, чого не очікував ніхто. Фройлер збив у штрафній Менді і арбітр видалив гравця за фол останньої надії. Зазначимо, що рефері не ходив сам дивитися повтор моменту.

Наприкінці матчу "вершковим" все ж вдалося дотиснути підопічних Гасперіні та вирвати перемогу. Менді прийняв м'яч перед штрафним Аталанти і відразу технічно пробив точно в кут.

Перемога МанСіті

У паралельному матчі МанСіті на виїзді впевнено переміг Боруссію М – 0:2. Голами за "містян" відзначився Габріель Жезус та Бернарду Сілва.

Матчі-відповіді між командами відбудуться 16 березня.

У Брюгге нові випадки COVID-19 перед матчем з Динамо

Брюгге зазнало чергових втрат перед матчем проти Динамо в 1/16 фіналу Ліги Європи. 25 лютого бельгійці не зможуть розраховувати на двох гравців основи через позитивні тести на коронавірус.

Цього разу "заручниками" коронавірусу стали основний голкіпер команди Сімон Міньйоле та півзахисник Шарль де Кетеларе. Обидва гравці поки що відправлені на самоізоляцію. Цікаво, що останній ще перед першим поєдинком здав хибний тест на коронавірус.

Однак у футболістів немає жодних симптомів вірусу, тому 24 лютого гравці знову здадуть тести на COVID-19, щоб впевнитись, чи не були вони хибними. Після повторного тестування стане відомо, чи допоможуть Міньйоле та де Кателаре у матчі-відповіді, який відбудеться у Бельгії.

Кадрові втрати Брюгге

Стефано Денсвіл

Матео Мітрович

Матс Рітс

Ноа Ланг

Ханс Ванакен

головний наставник Філіп Клеман

Роман Яремчук влітку 2021 року покине Гент

Бельгійський Гент готовий відпустити українського форварда Романа Яремчука. Клуб чекає привабливу пропозицію.

Гарантія від Гента

У Гента та Яремчук є усні домовленості щодо його майбутнього трансферу. Гравець збірної України отримав 100% гарантію про відхід з бельгійського клубу вже влітку 2021 року. Хоча головний наставник Гента Хайн Ванхазенбрук готовий дати стабільне місце в основі забивному форварду.

Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 11 мільйонів євро. Контракт Яремчука з Гентом розрахований до кінця червня 2023 року.

Екстренер Шахтаря Фонсека змінить Рому на Бенфіку

Італійський наставник Роми Паулу Фонсека готується до виходу з клубу. 47-річний спеціаліст вже веде перемовини з португальською Бенфікою.

Сторони вже контактують між собою щодо можливої майбутньої співпраці. Але поки що зарано говорити про деталі потенційної співпраці Фонсеки та Бенфіки.

Ситуація Роми у Серії А

Цікаво, що керівництво "вовків" поставило завдання перед наставником – вихід у Лігу чемпіонів на наступний сезон. Якщо клубу вдасться втілити ціль у реальність, тоді угода наставника автоматично продовжиться ще на один рік. Однак щось пішло не за планом. Раніше повідомлялось, що Рома вже підписала попередній контракт з Массіміліано Аллегрі.