Вечером 24 февраля Аталанта на своем поле принимала Реал в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч завершился минимальной победой "сливочных" – 0: 1.

Аталанта – Реал 0:1

Гол: Менди, 86

Удаление: Фройлер, 17 (Аталанта)

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Команды спокойно начали матч, но на 17-й минуте случилось то, чего не ожидал никто. Фройлер сбил в штрафной Мэнди и арбитр удалил игрока за фол последней надежды. Отметим, что рефери не ходил сам смотреть повтор момента.

Видео удаления Фройлера

В конце первого тайма Кроос навесил со штрафного с левого фланга и Каземиро пробил головой – Голлини среагировал.

Видео удара Каземиро

После перерыва мяч едва не оказался в воротах Аталанты. Модрич пробил из центра штрафной, и после рикошета мяч прокатился рядом со штангой.

Во втором тайме Аталанта действовала суетливо. Да, было тяжело играть против Реала вдесятером, но и было ощущение, что не реализовали свой потенциал "бергамаски".

В конце матча "сливочным" все же удалось дожать подопечных Гасперини и вырвать победу. Мэнди принял мяч перед штрафной Аталанты и сразу технично пробил точно в угол.

Ответный матч между командами запланирован на 16 марта в Испании.

Аталанта – Реал видеообзор