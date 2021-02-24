В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между Боруссией М и Манчестер Сити в среду, 24 февраля, победу одержала английская команда.

Боруссия М – Манчестер Сити 0: 2

Голы: Силва, 29, Жезус, 65

Мансити захватил инициативу от стартового свистка. В некоторые отрезки гости просто зажимали соперников возле их штрафной, не давая перейти центр поля. Как итог – игроки Боруссии не нанесли ни одного удара по воротам соперника за весь первый тайм.

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Но такая насыщенная линия защиты создавала проблемы и для "горожан". Команда довольно долго не могла пробить Зоммера. Но в первом тайме это таки удалось. После навеса Канселу Бернарду Силва головой переправил мяч в ворота соперника.

Видео гола Силвы

Во втором тайме игра была несколько оживленнее в начале. Особенно, когда команды обменялись опасными моментами. Сначала Жезус не сумел вовремя нанести удар по воротам (заблокировали). А после этого у противоположных ворот Плеа эффектно пробивал пяткой – мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги.

Но после этого МанСити таки удалось забить второй раз. И снова Канселу навесил, а Силва пробил головой. Но на этот раз это был не удар по воротам, а скидка на Жезуса. И уже нападающий в касание переправил мяч в ворота.

Видео гола Жезуса

Впоследствии номинальные гости имели еще несколько возможностей отличиться, но не реализовали их.

Теперь команды ожидает ответный матч. Именно он и должен дать ответ на то, кто выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов. Игра состоится 16 марта.