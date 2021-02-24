Определился первый участник 1/8 финала Лиги Европы. Им стал английским Тоттенхэм, который дважды сумел разгромить австрийский Вольфсберг.

Тоттенхэм – Вольфсберг 4:0

Голы: Алли, 11, Винисиус, 50, 83, Бэйл, 73

Первый матч между этими командами закончился разгромной победой Тоттенхэма 4:1. Тогда игра состоялась на нейтральном поле в Будапеште.

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Четыре гола влетели в ворота Вольфсберга и во второй игре. При этом к трем из четырех голов причастен Алле. Именно он открыл счет на 11-й минуте матча ударом через себя.

Перед перерывом Винисиус мог удваивать преимущество своей команды, но соперник выбил мяч почти с линии ворот.

И все же Винисиус забил в этом матче. Причем дважды. И первый раз ему ассистировал Алле – полузащитник навесил, форвард головой отправил мяч в ворота с отскоком от газона.

Впоследствии Алле придаст в свой актив еще одну голевую передачу. На этот раз на Бэйла, который за четыре минуты до результативного удара выйдет на поле.

Дубль же Винисиус оформил, когда защитники Вольфсберга ошиблись возле своих ворот – Скарлет отобрал мяч, а форвард нанес мощный удар.

Видеообзор матча Тоттенхэм – Вольфсберг

Тоттенхэм выходит в 1/8 финала Лиги Европы. Остальные матчи 1/16 финала будут сыграны в четверг, 25 февраля. Тогда и определятся все команды, которые прошли в следующий раунд турнира.