Голы Ярмоленко и Макаренко, украинские биатлонисты в топ-10: главные новости спорта 23 января
Украинцы Андрей Ярмоленко и Евгений Макаренко забили голы за свои команды. Мужская сборная Украины по биатлону заняла 8-е место в эстафете, а Юлия Джима финишировала 10-й в масстарте. Таковы были главные новости спорта в субботу, 23 января.
Голы Ярмоленко и Макаренко
Сразу двое украинцев отличились за свои команды:
- Андрей Ярмоленко забил за Вест Хэм в матче Кубка Англии. "Молотобойцы" победили 4:0 и вышли в следующий раунд
- Евгений Макаренко отметился пушечным выстрелом за Кортрейк. Но его команда проиграла дома в чемпионате Бельгии.
Добавим, что в стартовом составе Мелехена в Бельгии вышел еще один украинец Марьян Швед. Сам он не забил, но его команда победила 3:0. Зато Александр Филиппов не попал даже в заявку Сент Трюйдена.
Попал в заявку, но провел матч на скамейке запасных Андрей Лунин. Вратарь Реала еще не сыграл за команду ни одного матча в чемпионате Испании.
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Руслан Малиновский тоже начал матч за Аталанту против Милана на выезде на скамейке запасных. А вышел на поле уже в компенсированное арбитром время, когда счет был разгромным – его Аталанта победила.
Украинские биатлонисты финишируют в топ-10
Украинские биатлонисты сумели проявить себя на этапе Кубка мира в Антхольце. Хотя завоевать призовые места не удалось.
Юлия Джима финишировала на десятом месте в масстарте среди женщин. Могла быть и выше, если бы не досадное падение в конце гонки.
Мужская сборная в эстафете соревновалась в попадание в церемонию награждения. Но в итоге оказалась лишь на восьмом месте.
Лень стал игроком Вашингтона
Украинский баскетболист Алексей Лень официально стал игроком Вашингтон Уизардс. Это уже его пятая команда в НБА с момента драфта в 2013 году.
Ястремскую отстранили от матчей
Даяну Ястремскую таки отстранили от официальных игр. Украинская теннисистка подала прошение об отмене отстранения. Но его отклонили. Она не сможет выступить на Australian Open.
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