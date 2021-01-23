Украинский вингер Андрей Ярмоленко попал в стартовый состав Вест Хэма на матч Кубка Англии. И еще в первом тайме забил гол за "молотобойцев"

Главный тренер Вест Хэма решил использовать Ярмоленко как центрального нападающего в матче против Донкастера.

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Уже на второй минуте встречи Ярмоленко принял участие в атаке, которая закончилась голом – отличился Форнальс.

А на 32-й минуте Ярмоленко забил сам. Бенрахма отдал пас в разрез в штрафную на ход Ярмоленко. Избежав офсайда, украинец в касание перебросил голкипера и удвоил счет в матче.

Для Ярмоленко это третий гол за Вест Хэм в этом сезоне. Но забивал он только в кубковых матчах, пока не отметившись в матчах АПЛ. До этого он дважды забил в ворота Халла в матче Кубка футбольной лиги.

Видео гола Ярмоленко