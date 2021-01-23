В Париже жестоко избили 15-летнего украинца. Парень находится в тяжелом состоянии после нападения. Не смог остаться в стороне от такой жестокости нападающий сборной Франции и испанской Барселоны Антуан Гризманн.

Избитым оказался 15-летний украинец Юрий.

Как это было Десятеро с битами против одного: видео жестокого избиения 15-летнего украинца в Париже 18+

Это нападение вызвало значительное возмущение. Украинские дипломаты обратились к французским правоохранителям найти и наказать виновных. К обсуждению этого нападения присоединилось немало политиков.

Слова поддержки выразил и футболист Антуан Гризманн.

"Невыносимое событие. Силы тебе, Юрий, и скорейшего выздоровления", – опубликовал Гризманн пожелание украинцу в твиттере

Des images insoutenables . Force à toi Yuriy et bon rétablissement. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) January 23, 2021

Что известно о нападении на украинского подростка в Париже