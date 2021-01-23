Футболист сборной Франции Гризманн поддержал 15-летнего украинца, жестоко избитого в Париже
В Париже жестоко избили 15-летнего украинца. Парень находится в тяжелом состоянии после нападения. Не смог остаться в стороне от такой жестокости нападающий сборной Франции и испанской Барселоны Антуан Гризманн.
Избитым оказался 15-летний украинец Юрий.
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Это нападение вызвало значительное возмущение. Украинские дипломаты обратились к французским правоохранителям найти и наказать виновных. К обсуждению этого нападения присоединилось немало политиков.
Слова поддержки выразил и футболист Антуан Гризманн.
"Невыносимое событие. Силы тебе, Юрий, и скорейшего выздоровления", – опубликовал Гризманн пожелание украинцу в твиттере
Что известно о нападении на украинского подростка в Париже
- Возле Эйфелевой башни в Париже группа неизвестных жестоко избила 15-летнего украинца. Он в то время возвращался с учебы домой.
- Момент нападения попал на видео. На нем видно как группа людей, вполне возможно подростков, повалила на землю парня и начала его бить.
- Они наносили удары как руками и ногами, так и палками. А также холодным оружием.
- Нападавших было около десяти
- В результате нападения украинец попал в больницу. Он в тяжелом состоянии и в коме. У него многочисленные травмы и повреждения. В нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Врачи оценивают его состояние, как критическое.
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