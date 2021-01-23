На этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце состоялась мужская эстафета. Сборная Украины имела шанс побороться за призовые места, но в итоге финишировала лишь восьмой.

На эту гонку тренерский штаб выставил такой состав: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко и Антон Дудченко.

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Гонку наша команда начала довольно удачно, Прима долгое время держался среди лидеров. И после первой стрельбы, когда он сделал один промах, шел четвертым с отставанием в 10,9 секунды от лидера. Хотя на трассе был даже третьим.

Несколько ухудшилась позиция Украины после второй стрельбы. Прима долго целился, допустил один промах и вышел на трассу лишь седьмым. Но снова сумел отыграть позицию, и передал эстафету шестым. Отставание от лидера составляло 20,5 секунд.

Дмитрий Пидручный тоже лучше провел первую половину своей эстафеты. Первую стрельбу он провел чисто, поэтому на второй круг вышел на четвертом месте. Но уже на трассе позволил обогнать себя французу Фийону-Майе. Но к тому времени в гонке сложилась группа лидеров из пяти биатлонистов, шедших друг за другом. Пятым как раз и был Пидручный с отставанием в 3,9 секунды.

Но вторая стрельба капитана украинцев не удалась. Сначала он совершил два промаха, поэтому пришлось использовать дополнительные патроны. А после этого промахнулся еще один раз. Обошлось без круга штрафа, но отставание от лидеров выросло до 28,6 секунды.

Тищенко, бежавший третьим, не сумел удержать темп своих предшественников. Хотя первую стрельбу тоже провел чисто. И вышел на трассу пятым. Но позади него был Тарьей Бё (все из-за круга штрафа), который сумел обойти украинца. На следующей стрельбе Тищенко сделал еще один промах, но удержал нашу команду шестой.

Четвертым из украинцев бежал Антон Дудченко. Потратив немало сил в индивидуальной гонке за день до этого, где он лишь 0,3 секунды проиграл в борьбе за бронзовую медаль, на этот раз украинец не сумел побороться за призовые места. Он чуть ли не сразу пропустил вперед австрийцев, выпав из первой шестерки. А вместе с ними и финнов. Правда чистая стрельба на первом огневом рубеже позволила на короткое время вернуться на седьмое место. Но два промаха на второй стрельбе отобрали важные секунды. Украина финишировала на восьмой позиции.

В конце гонки интересной была борьба за первое место. Сборная Норвегии с одним кругом штрафа вырвалась в лидеры. Последним бежал Иоганнес Бё. Но сразу за норвежцем был француз Эмильен Жаклен. Отставание было 0,6 секунды. И удачно выбранная позиция на одном из поворотов позволила французу обойти соперника и выйти в лидеры. А затем и одержать победу.

Мужская эстафета. Результаты:

1. Франция (0+9) 1:14:25,8

2. Норвегия (1+9) +0,8

3. Россия (1+7) +50,8

...

8. Украина (0+8) +2:36,9