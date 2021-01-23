В субботу, 23 января, состоялся женский масстарт в рамках этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Единственной представительницей Украины в этой гонке стала Юлия Джима.

Победу в гонке одержала француженка Жюлия Симон, выигравшая второй масстарт подряд на этапах Кубка мира, пишет 24 канал.

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"Серебро" завоевала шведка Анна Эберг, проиграв на финише Симон. Третье место и "бронза" у немки Лизы-Терезы Гаузер. Россиянка Миронова обидно упустила победу, совершив два промаха на последней стрельбе.

Как выступила Юлия Джима

Украинка Юлия Джима удачно начала гонку, закрыв 5 из 5 на первом огневом рубеже, но по неизвестным причинам задержалась на "лежке" и отстала от лидеров на 18 секунд.

На второй стрельбе Юлия вновь продемонстрировала свое мастерство и закрыла все мишени. Однако, ей так не удалось сократить отставание от лидеров (+22 секунды и 11 позиция).

Третий огневой рубеж украинка снова прошла на отлично, поднявшись уже на 8 место.

Перед заключительным огневым рубежом Джима потерпела досадное падение на трассе, наехав на лыжи соперницы. Последний выстрел украинки в гонке оказался неудачным, и она заработала круг штрафа, но смогла до финиша вырвать место в топ-10.

Результаты женского масстарта в Антхольце

1. Жюлия Симон (Франция) 37: 05.5

2. Анна Эберг (Швеция) + 0,2

3. Лиза-Тереза Гаузер (Германия) + 3.5

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10. Юлия Джима (Украина) +56.6