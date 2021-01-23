Украинский полузащитник Евгений Макаренко, выступающий за бельгийский Кортрейк, отметился очередным голом за команду в чемпионате. На этот раз он забил в ворота Серкль Брюгге.

Макаренко вышел в стартовом составе Кортрейка на домашнюю игру против Серкль Брюгге. И забил в конце первого тайма.

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Украинец решил нанести мощный удар издалека. Голкипер не ожидал такого удара, поэтому несколько опоздал с прыжком. Мяч после пушечного выстрела влетел в угол ворот.

Но Кортрейку это не очень помогло. Команда на тот момент проигрывала 0:2. В итоге матч так и закончился поражением команды украинца.

Отметим, что это третий гол Макаренко за Кортрейк в этом сезоне. До этого он забивал в ворота Мелехена и Стандарда. Но тогда его команда одерживала победы.

Видео гола Макаренко в ворота Серкль Брюгге