Голи Ярмоленка та Макаренка, українські біатлоністи в топ-10: головні новини спорту 23 січня
Українці Андрій Ярмоленко та Євген Макаренко забили голи за свої команди. Чоловіча збірна України з біатлону посіла 8-е місце у естафеті, а Юлія Джима фінішувала 10-ю у масстарті. Такими були головні новини спорту в суботу, 23 січня.
Голи Ярмоленка та Макаренка
Одразу двоє українців відзначилися за свої команди:
- Андрій Ярмоленко забив за Вест Хем у матчі Кубка Англії. "Молотобійці" перемогли 4:0 та вийшли до наступного раунду
- Євген Макаренко відзначився гарматним пострілом за Кортрейк. Але його команда програла вдома в чемпіонаті Бельгії.
Додамо, що в стартовому складі Мелехена в Бельгії вийшов ще один українець – Мар'ян Швед. Сам він не забив, але його команда перемогла 3:0. Натомість Олександр Філіппов не потрапив навіть до заявки Сент Трюйдена.
Потрапив до заявки, але провів матч на лаві запасних Андрій Лунін. Воротар Реалу ще не зіграв за команду жодного матчу в чемпіонаті Іспанії.
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Руслан Маліновський теж розпочав матч за Аталанту проти Мілану на виїзді на лаві запасних. А вийшов на поле вже у компенсований арбітром час, коли рахунок був розгромним – його Аталанта перемогла.
Українські біатлоністи фінішують у топ-10
Українські біатлоністи зуміли проявити себе на етапі Кубка світу в Антхольці. Хоча завоювати призові місця не вдалося.
Юлія Джима фінішувала на десятому місці у масстарті серед жінок. Могла бути і вище, якби не прикре падіння наприкінці гонки.
Чоловіча збірна в естафеті змагалася в потрапляння в церемонію нагородження. Але у підсумку опинилася лише на восьмому місці.
Лень став гравцем Вашингтона
Український баскетболіст Олексій Лень офіційно став гравцем Вашингтон Візардс. Це вже його п'ята команда в НБА з моменту драфту у 2013 році.
Ястремську відсторонили від матчів
Даяну Ястремську таки відсторонили від офіційних ігор. Українська тенісистка подала прохання про відміну відсторонення. Але його відхилили. Вона не зможе виступити на Australian Open.
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