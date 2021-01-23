В субботу, 23 января, лидер чемпионата Италии Милан принимал на своем поле Аталанту украинца Руслана Малиновского. Матч закончился разгромной победой гостей.

Милан – Аталанта 0:3

Голы: Ромеро, 26, Иличич, 53 (пен), Сапата, 77

Милану в этом матче нужна была победа, чтобы удержаться на первом месте. Аталанта же стремилась подняться выше в турнирной таблице, оторвавшись от Ювентуса и Наполи. Лучше это удалось команде из Бергамо.

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Открыть счет Аталанте удалось в середине первого тайма. После розыгрыша стандарта последовал навес в штрафную, и Ромеро сумел пробить в падении головой, вырвавшись из-за спины соперника. Мяч пролетел под ногой Доннарумми.

Во втором тайме в ворота Милана был назначен пенальти. После удара Иличича мяч подлетел в воздух. Нападающий Аталанты боролся за позицию, но получил удар в лицо от Кессьє. Арбитр сразу же назначил пенальти. Сам Иличич и реализовал удар с отметки.

А на 77-й минуте счет стал разгромным – Сапата получил разрезной пас на ход от Ромеро и четко переиграл голкипера.

Руслан Малиновский за всем этим смотрел со скамейки запасных. И вышел на поле аж на 90+1 минуте. Он отыграл еще пять минут, которые добавил арбитр, но ничем опасным не отметился.

Видеообзор матча Милан – Аталанта

Милан проиграл, но пока остается на первом месте. Аталанта поднялась на четвертую строчку. Но в Юве и Наполи на два матча меньше.

Ибрагимович же прервал свою серию из девяти матчей подряд, когда он забивал голы, выходя в стартовом составе.