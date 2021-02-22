Легендарный голкипер Динамо и сборной Украины Александр Шовковский неожиданно может возглавить клуб Первой лиги Украины. Одесский Черноморец включил 46-летнего специалиста в список претендентов.

18 февраля Черноморец остался без главного наставника. Тренерский мостик покинул опытный Сергей Ковалец, который показывал хорошие результаты во главе команды.

К теме Лидер остался без тренера: Ковалец неожиданно покинул Черноморец

Кандидат на тренерский мостик

Временно исполнять обязанности главного наставника Черноморца было назначено Алексея Антонова. Но параллельно клуб активно ищет замену. Появилась информация, что команду якобы может возглавить экс-защитник Шахтера Вячеслав Шевчук, но сам теперь уже футбольный эксперт опроверг эти слухи. Теперь в этот список попал и Александр Шовковский.

Как такого опыта тренерства экс-голкипер не имеет, но сейчас Александр помогает Андрею Шевченко в сборной Украины и работает депутатом Киевского горсовета. В сентябре 2020 года получил PRO-диплом УЕФА, которая дает право тренировать даже команды элитного дивизиона.

Добавим, что Черноморец с 28 очками идет третьим в Первой лиге Украины и является одним из главных претендентов на повышение в классе. Одесситы отстают от лидера, которым является Агробизнес, лишь на три очка. А от второго места, где находится ровенский Верес, на два пункта.

Интересно, что Шовковский завершил карьеру в декабре 2016 года, футболист не стал продлевать контракт с Динамо и повесил бутсы на гвоздь.