Украинский борец греко-римского стиля и депутат ВР Украины Жан Беленюк рассказал об особых запахах тела после перенесенного коронавируса.

Спортсмен рассказал, что сначала заметил изменения у себя, а потом и у своих спарринг-партнеров. По словам борца, теперь при потоотделении его подмышки пахнут чем-то похожим на чеснок.

Смотрите также: Пол команды начало бухать: президент клуба УПЛ рассказал о приходе Селезнева в Колос

Обнаружил у себя способность определять людей, перенесших COVID-19, по запаху их тела. Сначала у себя заметил специфический запах подмышек, потом (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потоотделением в процессе) начал замечать у своих спарринг-партнеров, переболевших ковидом, такой же запах. Мне он почему-то напоминает чеснок... Друзья, может у кого-то тоже такие умения появились? Если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу "Украина имеет талант",

– написал Беленюк.

Что известно о Жане Беленюке