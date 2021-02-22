Медведчук на выход, Суркису приготовиться: ультрас вывесили политический баннер на матче Динамо
Ультрас Динамо WBC вывесили политический баннер в матче 15-го тура УПЛ против Десны. Ультрас растянули на трибуне баннер с надписью "Медведчук – на выход. Г. Суркису приготовиться!".
Источник:24 канал
Сторонники киевского клуба продолжают выражать свое недовольство политикой Динамо, в частности ее владельцами и акционерами.
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Медведчук и Суркис – друзья
"Медведчук – на выход, Г. Суркису приготовиться", – говорилось на баннере. Скорее всего, надпись касается санкций, которые СНБО и Владимир Зеленский ввели против кума Путина Виктора Медведчука.
Заметим, Григорий Суркис и Виктор Медведчук являются давними друзьями и нардепами пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". По неофициальной информации, кум Путина тоже является акционером Динамо.
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