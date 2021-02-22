Украинский боксер Денис Беринчик официально получил следующего соперника: дата боя
Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик 21 марта вернется в ринг. Обладатель титула интернационального чемпиона WBO в легком весе проведет 15 бой на профессиональном ринге.
Источник:K2 Promotions Ukraine
32-летний Денис Беринчик проведет следующий поединок против чилийца Хосе Санчеса.
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Поединок между Беринчиком и 36-летним Санчесом состоится в Броварах 21 марта. Денис в пятый раз будет защищать титул интернационального чемпиона WBO.
Первый бой Беринчика в 2021 году
Соперником Дениса мог стать Эммануэлем Тагое из Ганы. Сам Беринчик рассказывал, что стороны вели переговоры. Похоже, что лидерам рейтинга WBO не удалось договориться.
Для украинца поединок против Санчеса станет первым за 5 месяцев. Предыдущий бой украинец провел в октябре 2020-го. Тогда Денис в Броварах одолел румына Виорела Симиона.
Денис победил досрочно, ведь после седьмого раунда Симион отказался продолжать бой.
Что известно о Санчесе?
- В активе Санчеса 19 поединков, в которых он одержал 18 побед и потерпел одно поражение. На счету чилийца 7 побед нокаутом.
- Санчес – чемпион WBO в Латинской Америке. Он выиграл этот пояс в предыдущем бою против аргентинца Хавьера Хосе Клаверо.
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