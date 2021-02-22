Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик 21 марта вернется в ринг. Обладатель титула интернационального чемпиона WBO в легком весе проведет 15 бой на профессиональном ринге.

32-летний Денис Беринчик проведет следующий поединок против чилийца Хосе Санчеса.

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Поединок между Беринчиком и 36-летним Санчесом состоится в Броварах 21 марта. Денис в пятый раз будет защищать титул интернационального чемпиона WBO.

Первый бой Беринчика в 2021 году

Соперником Дениса мог стать Эммануэлем Тагое из Ганы. Сам Беринчик рассказывал, что стороны вели переговоры. Похоже, что лидерам рейтинга WBO не удалось договориться.

Для украинца поединок против Санчеса станет первым за 5 месяцев. Предыдущий бой украинец провел в октябре 2020-го. Тогда Денис в Броварах одолел румына Виорела Симиона.

Денис победил досрочно, ведь после седьмого раунда Симион отказался продолжать бой.

Что известно о Санчесе?