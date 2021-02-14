Украинский теннисист Илья Марченко победил британца Энди Маррея в финале соревнований в итальянской Биелле. Это была третья встреча теннисистов, украинец выиграл впервые.

Илья Марченко – Энди Маррей 2:0 (6:2, 6:4)

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Соперники провели на корте полтора часа. Марченко реализовал 3 шанса на брейк из 7-ми, Маррей не реализовал ни одного брейкпоинта.

CHAMPION!



What a performance from @imarchello, upsetting Andy Murray 62 64 for the Biella title. The claims his eighth #ATPChallenger crown. pic.twitter.com/Uw1OnPpXpY — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) February 14, 2021

Для Марченко это первый титул с 2019 года, когда он победил на челленджере в Нур-Султана. Благодаря победе на турнире в Италии Илья поднимется почти на 30 позиций в мировом рейтинге и станет первой ракеткой Украины.

Для экс-лидера мирового рейтинга Энди Маррея, который сейчас занимает 125 место в мировой классификации, это был первый финал на "челленджере" с 2005 года. После своего возвращения в Тур после операции на бедре британец выиграл в парном финале на турнире АТР в Лондоне и стал чемпионом в Антверпене в одиночном разряде.

Что известно об Энди Маррее

Маррей является единственным в истории двукратным олимпийский чемпионом по теннису в одиночном разряде (2012 и 2016 годы). Также британец – бывшая первая ракетка мира и победитель трех мейджоров – Открытого чемпионата США 2012 года (первый британец в Открытую эру, выигравший мейджор) и Уимблдон в 2013 и 2016 годах (первый с 1936 года британский теннисист, выигравший Уимблдонский турнир в мужском одиночном разряде), победитель Кубка Дэвиса в 2015 году и победитель финала Мирового тура ATP в 2016.

Всего за карьеру британский теннисист 11 раз играл в финалах мейджоров (как минимум по разу на каждом из турниров), победитель 49 турниров ATP (из них 46 в одиночном разряде).

Энди Маррей также является офицером Ордена Британской империи, рыцарь-бакалавр.