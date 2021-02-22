Украинский теннисист Илья Марченко стал первой ракеткой страны, потеснив Сергея Стаховского. Обидчик Энди Маррея поднялся в рейтинге ATP аж на 36 ступенек.

Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) обновила рейтинг спортсменов по состоянию на 22 февраля. Самое высокое место среди украинских занимает Илья Марченко – 176 ступенька. 33-летний теннисист благодаря победе на турнире в Италии, в финале победив Энди Маррея, поднялся из третьей сотни.

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Новая первая ракетка Украины

Марченко потеснил с роли первой ракетки Украины опытного Стаховского. Сергей также сделал небольшой рывок вверх – с 200 позиции переместился на 192.

Рейтинг возглавляет серб Новак Джокович, который 21 февраля получил свой девятый титул в карьере на Australian Open. Теперь теннисист является рекордсменом по количеству титулов на этом турнире. Например, у Рафаэля Надаля только одна победа в 2009 году, а вот швейцарец Роджер Федерер имеет в своем активе 6 трофеев, в последний раз 39-летний спортсмен одерживал победу на Australian Open в 2018 году.

Серб возглавляет список с 12030 баллами. В лидерской тройке произошло лишь одно изменение. Россиянин Даниил Медведев с четвертой позиции переместился на третью, обогнав австрийца Доминика Тима. Произошло это благодаря классному выступлению в Австралии, после проигрыша в финале Новаку. Теперь у теннисиста из России 9735 очков. Между этими двумя спортсменами на второй строчке располагается испанец Надаль – 9850 очков.

Топ-10 рейтинга ATP

1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 12030

2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3. (4) Даниил Медведев (Россия) – 9735

4. (3) Доминик Тим (Австрия) – 9125

5. (5) Роджер Федерер (Швейцария) – 6630

6. (6) Стефанос Циципас (Греция) – 6595

7. (7) Александр Зверев (Германия) – 5615

8. (8) Андрей Рублев (Россия) – 4609

9. (9) Диего Шварцман (Аргентина) – 3480

10. (10) Маттео Берреттини (Италия) – 3480

Какие места в украинских теннисистов?

176. (212) Илья Марченко – 397

192. (200) Сергей Стаховский – 359

356. (351) Владислав Орлов – 123

404. (403) Виталий Сачко – 103