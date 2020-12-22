В понедельник, 21 декабря, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Олимпийский чемпион Петтер Нортуг попал за решетку

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг попал за решетку. Спортсмен получил 7 месяцев лишения свободы, пишет 24 канал.

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Петтер Нортуг заключен в тюрьму за опасное вождение, нарушение скоростного режима и хранение наркотиков. Сторона обвинения настаивала на присуждении Нортугу 8 месяцев тюрьмы.

Что известно о деле Нортуга

13 августа 2020 года Нортуга остановила полиция на шоссе. Он вел машину со скоростью 168 км/ч при ограничении 110 км/ч.

Ведение автомобиля Нортуг снимал на мобильный телефон. Позже полиция нашла кокаин в доме спортсмена.

Артем Милевский договорился о контракте с Рухом

Украинский нападающий Артем Милевский в ближайшее время может стать футболистом Львовского Руху.

Контракт будет подписан на полгода с возможностью продлить еще на год. Произойдет это в начале 2021 года. Также после окончания карьеры Артем получит должность в клубе, сейчас обсуждают какую именно.

Сейчас Милевский находится в статусе свободного агента. Поэтому не исключено, если Артему действительно поступит предложение из Руха, то вполне вероятно, что там украинец и завершит карьеру.

Усик дал прогноз на бой Джошуа – Фьюри

Боксерский мир в предвкушении самого большого поединка за последние несколько лет. В 2021 году впервые может определиться абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. Обладатель титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа может встретиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Мнением об исходе возможного боя между Фьюри и Джошуа поделился непобедимый украинец Александр Усик. Он заявил, что у Фьюри есть практически все, чтобы победить Джошуа. В частности, украинец назвал Фьюри – непредсказуемым боксером.

Должен сказать, что Тайсон Фьюри – непредсказуемый боксер. У него есть правильная психология и боксерские навыки, необходимые для победы над Джошуа,

– отметил Усик.

Впрочем, Усик отказался от конкретного прогноза на бой. Украинец советует дождаться.

Александр Зинченко может перейти в Ювентус

Итальянские клубы проявляют интерес к защитнику Манчестер Сити и сборной Украины Александру Зинченко. Украинцем интересуются Наполи и Ювентус.

СМИ сообщали, что Манчестер Сити в январе готов рассмотреть трансферные предложения по Зинченко. Однако, действующий контракт украинца с "горожанами" истекает летом 2024 года.

Ранее 24-летним украинцем интересовались Вулверхэмптон, Саутгемптон, Лестер, Вест Хэм, а также клубы России, Испании и Германии.