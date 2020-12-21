Украинский наставник Сергей Ребров, который сейчас возглавляет венгерский Ференцварош может продолжить тренерскую карьеру в Украине.

Игорь Цыганик в эфире "Цыганик LIVE" на FootballHub рассказал о том, может ли Сергей Ребров покинуть Ференцварош уже этой зимой.

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Покинет ли Ребров Ференцварош? Я думаю, что нет. Ребров мечтает вернуться работать в Украину. Но почему-то не принял предложение Динамо ... Официальная версия была, что он только подписал новый контракт с Ференцварош и это некрасиво с его стороны было бы разрывать соглашение.

"Сборная Украины? Там пока работает Андрей Шевченко, и шансов нет. Вообще, я не думаю, что Ребров посреди сезона покинет команду. Не верю в это. Он – человек ответственный, знающий, что дело нужно доводить до конца. А уже по завершению сезона можно будет ожидать каких-то определенных изменений. Думаю, следующим местом работы Реброва после "Ференцвароша" все же будет Украина. Это моя точка зрения", – сказал Цыганик.

Карьера Сергея Реброва

Будучи футболистом, он успел поиграть за Шахтер, Динамо, Тоттенхэм, Вест Хэм, турецкий Бешикташ и российский Рубин. 9 раз был чемпионом Украины, дважды чемпионом России и однажды Турции. За сборную Украины сыграл 75 матчей, забив 15 мячей.

Тренерскую деятельность начал в киевском Динамо, став в 2015 и 2016 годах чемпионом Украины – впервые после 2009 года. Далее тренировал Аль-Ахли из Саудовской Аравии, став вице-чемпином страны в 2017 году.

Позже Сергей Ребров пришел в венгерский Ференцварош.

Достижения Реброва в Ференцварош