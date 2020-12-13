Украинский футболист Александр Зинченко в ближайшее трансферное окно может сменить команду. Игроком Манчестер Сити интересуется Вулверхэмптон.

По информации британского таблоида Daily Star, прошлым летом "волки" предлагали "Сити" 19 миллионов фунтов за украинца, однако тот пожелал остаться на "Этихаде" и бороться за место в старте.

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На данный момент Зинченко сыграл всего 5 матчей за "Сити" в текущем сезоне, из которых лишь один в чемпионате Англии. Подобный ход вещей, как считают в Вулверхэмптоне, может склонить Александра к смене клуба.

Наставник "волков" Нуну Сан Санту увлекается техническими способностями Зинченко, и очень хотел бы видеть украинца среди своих подопечных.

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