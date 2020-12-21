Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг попал за решетку. Спортсмен получил 7 месяцев лишения свободы.

Нортуг заключен за опасное вождение, нарушение скоростного режима и хранение наркотиков. Об этом сообщает NRK.

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Сторона обвинения настаивала на присуждении Нортугу 8 месяцев тюрьмы.

Адвокат спортсмена Халвард Хелле считал, что срок должен был быть меньше – 6 месяцев. В таком случае по норвежским законам Нортуг мог бы понести наказание на свободе. Его передвижение фиксировалось бы с помощью электронного браслета.

Помимо тюремного срока, Нортуг пожизненно лишен водительских прав. Впрочем, согласно новой практике в Норвегии, Нортуг сможет снова претендовать на получение водительского удостоверения через 5 лет.

С решением суда Нортуг согласился.

Что известно о деле Нортуга?

13 августа 2020 года Нортуга остановила полиция на шоссе. Он вел машину со скоростью 168 км/ч при ограничении 110 км/ч.

Ведение автомобиля Нортуг снимал на мобильный телефон. Позже полиция нашла кокаин в доме спортсмена.