У понеділок, 21 грудня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Олімпійський чемпіон Петтер Нортуг потрапив за ґрати

Дворазовий олімпійський чемпіон з лижних гонок норвежець Петтер Нортуг потрапив за ґрати. Спортсмен отримав 7 місяців позбавлення волі, пише 24 канал.

Дивіться також Наступним місцем роботи Реброва буде Україна, – журналіст

Петтер Нортуг ув'язнений за небезпечне водіння, порушення швидкісного режиму і зберігання наркотиків. Сторона обвинувачення наполягала на присудження Нортугу 8 місяців в'язниці.

Що відомо про справу Нортуга

13 серпня 2020 року Нортуга зупинила поліція на шосе. Він вів машину зі швидкістю 168 км/год при обмеженні 110 км/год.

Ведення автомобіля Нортуг знімав на мобільний телефон. Пізніше поліція знайшла кокаїн у будинку спортсмена.

Артем Мілевський домовився про контракт з Рухом

Український нападник Артем Мілевський найближчим часом може стати футболістом львівського Руху.

Контракт буде підписаний на півроку з можливістю продовжити ще на рік. Станеться це на початку 2021 року. Також після закінчення кар'єри Артем отримає посаду в клубі, зараз обговорюють яку саме.

Зараз Мілевський перебуває у статусі вільного агента. Тому не виключено, якщо Артему дійсно надійде пропозиція з Руху, то цілком ймовірно, що там українець і завершить кар'єру.

Усик дав прогноз на бій Джошуа – Ф'юрі

Боксерський світ у передчутті найбільшого поєдинку за останні декілька років. У 2021 році вперше може визначитися абсолютний чемпіон світу у важкій вазі. Володар титулів WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа може зустрітися з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Думкою про результат можливого бою між Ф'юрі та Джошуа поділився непереможний українець Олександр Усик. Він заявив, що Ф'юрі має практично все, щоб перемогти Джошуа. Зокрема, українець назвав Ф'юрі – непередбачуваним боксером.

Повинен сказати, що Тайсон Ф'юрі – непередбачуваний боксер. У нього є правильна психологія і боксерські навички, необхідні для перемоги над Джошуа,

– зазначив Усик.

Втім, Усик відмовився від конкретного прогнозу на бій. Українець радить дочекатися.

Олександр Зінченко може перейти в Ювентус

Італійські клуби проявляють інтерес до захисника Манчестер Сіті та збірної України Олександра Зінченка. Українцем цікавляться Наполі та Ювентус.

ЗМІ повідомляли, що Манчестер Сіті в січні готовий розглянути трансферні пропозиції по Зінченку. Однак, чинний контракт українця з "містянами" закінчується влітку 2024 року.

Раніше 24-річним українцем цікавилися Вулверхемптон, Саутгемптон, Лестер, Вест Хем, а також клуби Росії, Іспанії та Німеччини.