Украинский нападающий Артем Милевский прокомментировал свое появление на матче Рух – Днепр-1. Игрок назвал такой поход на футбол дружественным из-за хороших отношения с президентом львовского клуба Григорием Козловским.

Артем Милевский покинул белорусское Динамо, поэтому сейчас находится в отпуске. А это прекрасная возможность прилететь обратно в Украину и посетить последний тур УПЛ в 2020 году, пишет 24 канал.

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Приглашение от президента клуба

Сам бывший игрок сборной Украины признался в комментарии для "Большого футбола", что на матч его пригласил президент Руха Григорий Козловский, с которым у Милевского теплые отношения. Он в течение матча в ложе для VIP-гостей общался с владельцем и спортивным директором клуба.

Артем не отрицал, что с удовольствием бы остался в городе Льва и помог команде с поставленными задачами на сезон.

Каково мое желание? Козловский – мой друг, я бы с удовольствием остался бы здесь во Львове и помог команде. Поможет ли Милевский Руху? Помогу, почему бы и нет. Я смотрел по игре и представлял себя на поле. Я думаю, что если бы прошел сборы с командой, то не потерялся бы точно,

– сказал Милевский.

Бывший игрок Динамо оказался удачливым для львовского клуба. Подопечные Ивана Федько разгромно победили соперника. Эта победа стала дебютной в УПЛ для его команды.

Сейчас Милевский находится в статусе свободного агента. Поэтому не исключено, если Артему поступит предложение из Руха, то вполне вероятно, что там украинец и завершит карьеру.