Боксерский мир в предвкушении самого крупного поединка за последние несколько лет. В 2021 году впервые может определиться абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. Обладатель титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа может встретиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Мнением о результате возможного боя между Фьюри и Джошуа поделился непобедимый украинец Александр Усик. Об этом сообщает The Sun.

Примечательно Усик отступает? Неоднозначное заявление украинца о бое Джошуа – Фьюри

Фьюри – непредсказуемый боксер

Усик заявил, что у Фьюри есть практически все, чтобы победить Джошуа. В частности, украинец назвал Фьюри – непредсказуемым боксером.

Должен сказать, что Тайсон Фьюри – непредсказуемый боксер. У него есть правильная психология и боксерские навыки, необходимые для победы над Джошуа,

– отметил Усик.

Впрочем, Усик отказался от конкретного прогноза на бой. Украинец советует дождаться.

"Но это бокс, поэтому я не могу предсказать, что произойдет и чем закончится такой бой. Но нам придется подождать и увидеть, и я обязательно посмотрю", – резюмировал Усик.

Джошуа – Фьюри: главное

Британские боксеры в 2020 году подписали контракт на два поединка в 2021 году. Первый бой между боксерами ожидаются в мае-июне 2021 года.

На пути встречи боксеров стоит собственно Усик, который является обязательным соперником для Джошуа.

Вероятно, что в настоящее время стороны пытаются договориться, чтобы на кону боя Джошуа – Фьюри были все титулы. Как известно, Усик – претендент на пояс WBO. Именно украинца просят повременить с боем за титул.