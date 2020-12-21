Итальянские клубы проявляют интерес к защитнику Манчестер Сити и сборной Украины Александру Зинченко.

По информации Calciomercato, украинцем интересуются Наполи и Ювентус.

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СМИ сообщали, что Манчестер Сити в январе готов рассмотреть трансферные предложения по Зинченко. Однако, действующий контракт украинца с "горожанами" истекает летом 2024 года.

24-летним украинцем интересовались Вулверхэмптон, Саутгемптон, Лестер, Вест Хэм, а также клубы России, Испании и Германии.

Показатели Зинченко