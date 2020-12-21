Украинец Зинченко может стать одноклубником Роналду
Итальянские клубы проявляют интерес к защитнику Манчестер Сити и сборной Украины Александру Зинченко.
По информации Calciomercato, украинцем интересуются Наполи и Ювентус.
Смотрите также "Манчестер Сити" рассматривает варианты с продажей Зинченко
СМИ сообщали, что Манчестер Сити в январе готов рассмотреть трансферные предложения по Зинченко. Однако, действующий контракт украинца с "горожанами" истекает летом 2024 года.
24-летним украинцем интересовались Вулверхэмптон, Саутгемптон, Лестер, Вест Хэм, а также клубы России, Испании и Германии.
Показатели Зинченко
- Украинский игрок Манчестер Сити в предыдущем сезоне отыграл в 19 матчах. 13 раз Зинченко выходил в стартовом составе.
- В сезоне Александр провел на поле 1 272 минуты. Это рекордный показатель по игровому времени Зинченко с момента прихода в Манчестер Сити.
- В прошлых сезонах Зинченко провел на поле за "горожан" 533 и 1 153 минуты.
- Следует отметить, что в сезоне 2019/2020 Зинченко получил травму. Украинец был недоступен в 14 матчах чемпионата.
- В текущем сезоне АПЛ Зинченко сыграл 13 минут.
Поделиться новостью
Выбор редакции