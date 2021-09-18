Сборная без Малиновского, Скрипник может покинуть Зарю: новости спорта 17 сентября

В пятницу, 17 сентября, состоялось немало событий в мире спорта. О самых важных из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Петраков объявил состав сборной Украины на матчи в октябре

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков огласил список из 25 игроков, которые вызваны в команду на матчи в октябре. В списке отсутствует полузащитник Руслан Малиновский.

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У футболиста и тренера был конфликт в СМИ после матчей в сентябре – Петраков обвинил игрока в том, что тот не захотел оставаться на матч с Чехией. Малиновский изложил свою версию событий.

Кроме того, главный вратарь сборной Украины на Евро-2020 Георгий Бущан попал в резервный список.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Дмитрий Резник (Ворскла).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Игорь Харатин (Легия, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбик (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).

Резервный список: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия), Владислав Кочергин ("Заря" Луганск), Владислав Калитвинцев (Десна), Александр Пихаленок (СК Днепр-1).

Скрипник готов покинуть Зарю

Главный тренер Зари Виктор Скрипник может покинуть команду до конца своего контракта. Причин на это несколько.

Окончательное решение будет принято после разговора президента Зари Евгения Геллера со Скрипником.

По информации источника, возможных причин несколько:

Ошибки при комплектации команды;

Селекционная работа была проведена на очень низком уровне;

Вылет из Лиги Европы и слабый старт во внутреннем чемпионате.

Что известно о Викторе Скрипнике в Заре

51-летний Скрипник возглавил луганскую команду летом 2019 года.

В текущем сезоне УПЛ Заря занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. В новом сезоне Заря выиграла 3 матча, 2 – закончила вничью и 5 раз уступила.

Паралимпиец Максим Крипак получил звание Героя Украины

Владимир Зеленский дал паралимпийцу Максиму Крипаку звание Героя Украины. Украинский спортсмен является десятикратным паралимпийским чемпионом по плаванию.

Украинские паралимпийцы 17 сентября в Киеве встретились с президентом Владимиром Зеленским и его женой.

Зеленский наградил Крипака

Во время этой встречи президент дал паралимпийцу Максиму Крипаку звание Героя Украины.

Особенно на Играх в Токио засияла звезда Максима Крипака, и наш украинский пловец получил 7 наград. Это большой результат. Улучшил рекорд, который держался 11 лет и был признан лучшим спортсменом XVI Паралимпийских игр,

– сказал Зеленский.

Шериф получит космические призовые за победу над Шахтером

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов Шериф на своем поле неожиданно обыграл донецкий Шахтер со счетом 2:0.

Молдавский Шериф получит от УЕФА за победу 2,8 миллиона евро. Из этой суммы один миллион евро уйдет команде и тренерскому штабу. Добавим, что второй участник Лиги чемпионов от Украины киевское Динамо за ничью с Бенфикой заработало 930 тысяч евро.

После первого тура в группе D следующая ситуация: на первом месте Шериф, имея в своем активе три очка, на втором месте Реал (три очка), на третьем месте Интер (ноль очков) и на четвертом месте Шахтер (ноль очков).

Во втором туре Лиги чемпионов Шериф на выезде сыграет с Реалом. Матч пройдет 28 сентября и начнется в 22:00.