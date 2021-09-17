Украинские паралимпийцы 17 сентября в Киеве встретились с президентом Владимиром Зеленским и его женой.
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Зеленский наградил Крипака
Во время этой встречи президент дал паралимпийцу Максиму Крипаку звание Героя Украины.
Особенно на Играх в Токио засияла звезда Максима Крипака, и наш украинский пловец получил 7 наград. Это большой результат. Улучшил рекорд, который держался 11 лет и был признан лучшим спортсменом XVI Паралимпийских игр,
– сказал Зеленский.
Он добавил, что Крипак является десятикратным паралимпийским чемпионом. Глава государства подчеркнул, что украинцы "прикованы к экранам, когда Крипак плывет, потому что он – их герой".
"И отныне – Герой Украины", – подытожил Зеленский. После этих слов зачитали президентский указ о присвоении Крипаку звания Героя Украины.
Реакция спортсмена на новое звание
В ответ паралимпиец поблагодарил свою команду. Он пообещал с гордостью хранить звание Героя, а также попросил президента помочь с открытием центра для пловцов – такого, который был в Евпатории.
Зеленский дал Крипаку звание Героя Украины: смотрите видео
Достижения Крипака на Паралимпиаде-2020: основное
- Максим Крипак вернулся с соревнований в Токио в родной Харьков 7 сентября.
- Паралимпиец привез сразу 7 медалей, 5 из которых – золотые. Он стал лучшим спортсменом Паралимпиады-2020.
- Сам Крипак заметил, что сделал все возможное. Этому предшествовали усиленные тренировки, и ни карантин, ни временные ограничения не стали помехой.