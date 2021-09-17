Молдавский Шериф получит от УЕФА за победу 2,8 миллиона евро. Из этой суммы один миллион евро уйдет команде и тренерскому штабу.

Как это было Шахтер сенсационно всухую проиграл Шерифу в матче Лиги чемпионов: видео

Добавим, что второй участник Лиги чемпионов от Украины киевское Динамо за ничью с Бенфикой заработало 930 тысяч евро.

После первого тура в группе D следующая ситуация: на первом месте Шериф, имея в своем активе три очка, на втором месте Реал (три очка), на третьем месте Интер (ноль очков) и на четвертом месте Шахтер (ноль очков).

Во втором туре Лиги чемпионов Шериф на выезде сыграет с Реалом. Матч пройдет 28 сентября и начнется в 22:00.

Шериф – Шахтер: события матча