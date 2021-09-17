Молдавский Шериф получит от УЕФА за победу 2,8 миллиона евро. Из этой суммы один миллион евро уйдет команде и тренерскому штабу.
Как это было Шахтер сенсационно всухую проиграл Шерифу в матче Лиги чемпионов: видео
Добавим, что второй участник Лиги чемпионов от Украины киевское Динамо за ничью с Бенфикой заработало 930 тысяч евро.
После первого тура в группе D следующая ситуация: на первом месте Шериф, имея в своем активе три очка, на втором месте Реал (три очка), на третьем месте Интер (ноль очков) и на четвертом месте Шахтер (ноль очков).
Шериф – Шахтер: события матча
- Встреча в Тирасполе завершилась сенсационным поражением "горняков" со счетом 2:0.
- Форвард "Шерифа" Адама Траоре сперва пробил неудачно в дебюте встречи, но на 15-й минуте он метко завершил контратаку своей команды и попал в правый от Пятова угол ворот.
- На 62-й минуте Момо Янсане удвоил преимущество "Шерифа", забив гол головой. Это был первый удар в створ от молдавской команды во втором тайме.
- После этого "Шахтер" так и не смог переломить ход игры и ответить своими голами. Единственный момент имел Алан Патрик, но он не реализовал выход один на один с вратарем.