В октябре сборная Украины проведет два матча – против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов). на эти матчи Александр Петраков вызвал 25 игроков. Еще восемь исполнителей внесены в резервный список.
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Стоит отметить, что в заявке отсутствует полузащитник Руслан Малиновский. У футболиста с тренером был конфликт в СМИ после матчей в сентябре – Петраков обвинил игрока в том, что тот не захотел оставаться на матч с Чехией. Малиновский изложил свою версию событий.
Кроме того, главный вратарь сборной Украины на Евро-2020 Георгий Бущан попал в резервный список.
Состав национальной сборной Украины
- Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).
- Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Игорь Харатин (Легия, Польша).
- Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбик (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).
- Резервный список: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия), Владислав Кочергин (Заря, Луганск), Владислав Калитвинцев (Десна, Чернигов) Александр Пихаленок (СК Днепр-1).
Сбор национальной команды начнется 4 октября в Киеве.