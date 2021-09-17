В октябре сборная Украины проведет два матча – против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов). на эти матчи Александр Петраков вызвал 25 игроков. Еще восемь исполнителей внесены в резервный список.

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Стоит отметить, что в заявке отсутствует полузащитник Руслан Малиновский. У футболиста с тренером был конфликт в СМИ после матчей в сентябре – Петраков обвинил игрока в том, что тот не захотел оставаться на матч с Чехией. Малиновский изложил свою версию событий.

Кроме того, главный вратарь сборной Украины на Евро-2020 Георгий Бущан попал в резервный список.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла). Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия). Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Игорь Харатин (Легия, Польша).

Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Игорь Харатин (Легия, Польша). Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбик (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).

Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Артем Довбик (СК Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер). Резервный список: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия), Владислав Кочергин (Заря, Луганск), Владислав Калитвинцев (Десна, Чернигов) Александр Пихаленок (СК Днепр-1).

Сбор национальной команды начнется 4 октября в Киеве.