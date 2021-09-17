Окончательное решение будет принято после разговора президента Зари Евгения Геллера со Скрипником.
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По информации источника, возможных причин несколько:
- Ошибки при комплектации команды;
- Селекционная работа была проведена на очень низком уровне;
- Вылет из Лиги Европы и слабый старт во внутреннем чемпионате.
Что известно о Викторе Скрипнике в Заре
51-летний Скрипник возглавил луганскую команду летом 2019 года.
В текущем сезоне УПЛ Заря занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. В новом сезоне Заря выиграла 3 матча, 2 – закончила вничью и 5 раз уступила.