Окончательное решение будет принято после разговора президента Зари Евгения Геллера со Скрипником.

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По информации источника, возможных причин несколько:

Ошибки при комплектации команды;

Селекционная работа была проведена на очень низком уровне;

Вылет из Лиги Европы и слабый старт во внутреннем чемпионате.

Что известно о Викторе Скрипнике в Заре

51-летний Скрипник возглавил луганскую команду летом 2019 года.

В текущем сезоне УПЛ Заря занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. В новом сезоне Заря выиграла 3 матча, 2 – закончила вничью и 5 раз уступила.