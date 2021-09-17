Последний такой случай произошел 13 августа в центре Киева неизвестные мужчины подошли к Беленюку и начали оскорблять его на расовой почве. Этот случай взялась расследовать полиция, но через две недели дело было закрыто. Оказалось, что сам Беленюк забрал заявление из полиции.

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"Всю свою жизнь я встречался с подобными проявлениями. Я тренировался с парнем, который входил в определенную фанатскую организацию. Когда мы с ним тренировались, он обращался ко мне не иначе, как "обезьяна", – рассказал Беленюк.

Именно из-за таких расистских проявлений Беленюк старается избегать футбольных матчей.

Я никогда не позволял себе ходить на футбол. Именно в сектор. Потому что я знаю, что есть фанатский сектор, где буквально радикально настроенные ребята собираются. Туда, я думаю, мне ходить не стоит. Даже просто в сектор. Потому что это место повышенной опасности для меня,

– рассказал Беленюк.

Однако добавил, что ситуация становится лучше, чем было 10-15 лет.

"Надо различать проявления, когда человек из-за того, что не знает как по другому обращаться к человеку с другим цветом кожи. А бывают именно агрессивно настроенные люди, которые из-за своих убеждений уверены, что они чем-то лучше, чем представители другой расы".