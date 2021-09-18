Петраков оголосив склад збірної України на матчі у жовтні

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив список з 25 гравців, які викликані до команди на матчі у жовтні. У списку відсутній півзахисник Руслан Маліновський.

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Варто відзначити що у заявці відсутній півзахисник Руслан Маліновський. Футболіст та тренер мали конфлікт у ЗМІ після матчів у вересні – Петраков звинуватив гравця у тому, що той не захотів залишатися на матч з Чехією. Маліновський виклав свою версію подій.

Окрім того, головний воротар збірної України на Євро-2020 Георгій Бущан потрапив до резервного списку.

Склад національної збірної України

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Ігор Харатін (Легія, Польща).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).

Резервний список: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія), Владислав Кочергін (Зоря Луганськ), Владислав Калітвінцев (Десна), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1).

Скрипник готовий покинути Зорю

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник може покинути команду до кінця свого контракту. Причин на це є декілька.

Остаточне рішення буде прийнято після розмови президента Зорі Євгена Геллера зі Скрипником.

За інформацією джерела, можливих причин декілька:

Помилки при комплектації команди;

Селекційна робота була проведена на дуже низькому рівні;

Виліт з Ліги Європи і слабкий старт у внутрішньому чемпіонаті.

Що відомо про Віктора Скрипника в Зорі

51-річний Скрипник очолив луганську команду влітку 2019 року.

У поточному сезоні УПЛ Зоря займає сьоме місце в турнірній таблиці, набравши 11 очок. У новому сезоні Зоря виграла 3 матчі, 2 – закінчила внічию і 5 разів поступилася.

Паралімпієць Максим Крипак отримав звання Героя України

Володимир Зеленський дав паралімпійцю Максиму Крипаку звання Героя України. Український спортсмен є десятикратним паралімпійським чемпіоном з плавання.

Українські паралімпійці 17 вересня у Києві зустрілися з президентом Володимиром Зеленським та його дружиною.

Зеленський нагородив Крипака

Під час цієї зустрічі президент дав паралімпійцю Максиму Крипаку звання Героя України.

Особливо на Іграх в Токіо засяяла зірка Максима Крипака, і наш український плавець здобув 7 нагород. Це великий результат. Покращив рекорд, який тримався 11 років і був визнаний кращим спортсменом XVI Паралімпійських ігор,

– сказав Зеленський.

Шериф отримає космічні призові за перемогу над Шахтарем

У матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів Шериф на своєму полі несподівано обіграв донецький Шахтар з рахунком 2:0.

Молдовський Шериф отримає від УЄФА за перемогу 2,8 мільйона євро. З цієї суми один мільйон євро піде команді й тренерському штабу. Додамо, що другий учасник Ліги чемпіонів від України київське Динамо за нічию з Бенфікою заробило 930 тисяч євро.

Після першого туру в групі D наступна ситуація: на першому місці Шериф, маючи в своєму активі три очки, на другому місці Реал (три очки), на третьому місці Інтер (нуль очок) і на четвертому місці Шахтар (нуль очок).

У другому турі Ліги чемпіонів Шериф на виїзді зіграє з Реалом. Матч пройде 28 вересня і розпочнеться о 22:00.