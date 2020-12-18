Россия получила наказание за махинации с допингом, а ФИФА признал Роберта Левандовского лучшим футболистом. Обзор главных новостей спорта за 17 декабря – читайте в дайджесте Спорт 24.

Россию официально отстранили от Олимпиады

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил решение по спору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает 24 канал.

Стоит внимания Путину запретили посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры

Спортивный арбитражный суд 17 декабря встал на сторону WADA в споре с Российским антидопинговым агентством.

CAS сократил отстранение России до двух лет – до 16 декабря 2022 года, хотя предыдущее наказание составляло 4 года. Наказание уже вступило в силу.

Российские спортсмены в ближайшие два года будут выступать на крупных соревнованиях (чемпионаты мира и Олимпиады) под нейтральным флагом, а Россия не сможет принимать у себя международные турниры.

Российское антидопинговое агентство вновь лишено статуса соответствия.

Санкции коснутся летних Олимпийских игр-2020 в Токио, которые пройдут в 2021 году и зимних Игр-2022 в Пекине. Также символики России не будет на ЧМ-2022 в Катаре.



Крупные турниры, где не будет российского флага / Инфографика 24 канала

Вниманию. Россия получила наказание за махинации с допингом. В частности, независимые эксперты установили, что в базу Московской антидопинговой лаборатории вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.

Левандовский – лучший футболист

Форвард Баварии Роберт Левандовский стал лучшим футболистом по версии ФИФА. Левандовский победил в номинации "лучший футболист" The Best FIFA Football Awards 2020.

Узнайте больше Клопп – лучший тренер, Ноер – вратарь: результаты The Best FIFA Football Awards 2020

Левандовский опередил звездных конкурентов. В частности, польский футболист оказался лучше нападающего Ювентуса Криштиану Роналду и игрока Барселоны Лионеля Месси.

Достижения Левандовского

В сезоне 2019/2020 Левандовский с Баварией выиграл все возможные трофеи – чемпионат и Кубок Германии и Лигу чемпионов. В новом сезоне Бавария уже выиграла Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии.

Левандовский с 15 забитыми голами стал лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

В Бундеслиге прошлого сезона Левандовский также стал лучшим бомбардиром, забив 34 гола.

С начала сезона 2019/2020 Левандовский забил 73 гола за 64 матча.

Пидручный – 6-й в спринте

В австрийском Хохфильцене стартовал 4-й этап Кубка мира по биатлону. В четверг, 17-го декабря, состоялась мужская спринтерская гонка.

Лучшим из украинцев оказался Дмитрий Пидручный, который продемонстрировал 6-е время. Чемпион мира 2019 года чисто преодолел два огневых рубежа.

Это лучшее выступление Дмитрия в сезоне-2020/2021. Он проиграл победителю Стурла Легрейду 50 секунд.

Результаты гонки

1. Стурла Легрейд (Норвегия)

2. Йоханнес Дале (Норвегия)

3. Йоханнес Бе (Норвегия)

4. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

6. Дмитрий Пидручный (Украина)

...

20. Антон Дудченко

39. Артем Прима

75. Руслан Ткаленко

101. Богдан Цимбал

Техническое поражение Ингульца от Шахтера

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола решил засчитать Ингульцу техническое поражение за матч 13-го тура УПЛ против так и не состоявшегося Шахтера. "Горняки", соответственно, одержали техническую победу.

Ингулец также обязан заплатить обязательный взнос в размере 50 тысяч гривен.

Причиной зачисления технического поражения в КДК назвали то, что Ингулец не обеспечил подготовки футбольного поля для проведения матча.

К слову Луческу получил наказание за выбегание на поле во время матча с Колосом

Отменен матч Ингулец – Шахтер: коротко

На 13 декабря был запланирован матч Ингулец – Шахтер. Эта игра должна была состояться в Кропивницком, где временно принимает соперников команда с Петрового.

В день матча арбитр с официальным делегатом отказались проводить матч. Причина: поле стадиона "Звезда" в Кропивницком не готово к проведению матча. Из-за замерзшего грунта шипы бутсов не входят в землю, что является травмоопасным и несет угрозу здоровью футболистов.

В Ингульце причиной такого состояния поля назвали то, что не включили подогрев поля, а в ночь перед игрой выпал ледяной дождь, а в день матча была минусовая температура.

После решения КДК Шахтер остался на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 29 очков и на один балл отстает от Динамо. Ингулец первую часть сезона закончил на 10-м месте.

Динамо уже пошутило в соцсетях с Шахтера, что "горняки" одержали "драматическую" победу.