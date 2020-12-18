Отстранение России, Левандовский – лучший футболист: главные новости спорта 17 декабря
Россия получила наказание за махинации с допингом, а ФИФА признал Роберта Левандовского лучшим футболистом. Обзор главных новостей спорта за 17 декабря – читайте в дайджесте Спорт 24.
Россию официально отстранили от Олимпиады
Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил решение по спору Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает 24 канал.
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Спортивный арбитражный суд 17 декабря встал на сторону WADA в споре с Российским антидопинговым агентством.
CAS сократил отстранение России до двух лет – до 16 декабря 2022 года, хотя предыдущее наказание составляло 4 года. Наказание уже вступило в силу.
Российские спортсмены в ближайшие два года будут выступать на крупных соревнованиях (чемпионаты мира и Олимпиады) под нейтральным флагом, а Россия не сможет принимать у себя международные турниры.
Российское антидопинговое агентство вновь лишено статуса соответствия.
Санкции коснутся летних Олимпийских игр-2020 в Токио, которые пройдут в 2021 году и зимних Игр-2022 в Пекине. Также символики России не будет на ЧМ-2022 в Катаре.
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Левандовский – лучший футболист
Форвард Баварии Роберт Левандовский стал лучшим футболистом по версии ФИФА. Левандовский победил в номинации "лучший футболист" The Best FIFA Football Awards 2020.
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Левандовский опередил звездных конкурентов. В частности, польский футболист оказался лучше нападающего Ювентуса Криштиану Роналду и игрока Барселоны Лионеля Месси.
Достижения Левандовского
- В сезоне 2019/2020 Левандовский с Баварией выиграл все возможные трофеи – чемпионат и Кубок Германии и Лигу чемпионов. В новом сезоне Бавария уже выиграла Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии.
- Левандовский с 15 забитыми голами стал лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
- В Бундеслиге прошлого сезона Левандовский также стал лучшим бомбардиром, забив 34 гола.
- С начала сезона 2019/2020 Левандовский забил 73 гола за 64 матча.
Пидручный – 6-й в спринте
В австрийском Хохфильцене стартовал 4-й этап Кубка мира по биатлону. В четверг, 17-го декабря, состоялась мужская спринтерская гонка.
Лучшим из украинцев оказался Дмитрий Пидручный, который продемонстрировал 6-е время. Чемпион мира 2019 года чисто преодолел два огневых рубежа.
Это лучшее выступление Дмитрия в сезоне-2020/2021. Он проиграл победителю Стурла Легрейду 50 секунд.
Результаты гонки
1. Стурла Легрейд (Норвегия)
2. Йоханнес Дале (Норвегия)
3. Йоханнес Бе (Норвегия)
4. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия)
5. Себастьян Самуэльссон (Швеция)
6. Дмитрий Пидручный (Украина)
...
20. Антон Дудченко
39. Артем Прима
75. Руслан Ткаленко
101. Богдан Цимбал
Техническое поражение Ингульца от Шахтера
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола решил засчитать Ингульцу техническое поражение за матч 13-го тура УПЛ против так и не состоявшегося Шахтера. "Горняки", соответственно, одержали техническую победу.
Ингулец также обязан заплатить обязательный взнос в размере 50 тысяч гривен.
Причиной зачисления технического поражения в КДК назвали то, что Ингулец не обеспечил подготовки футбольного поля для проведения матча.
К слову Луческу получил наказание за выбегание на поле во время матча с Колосом
Отменен матч Ингулец – Шахтер: коротко
На 13 декабря был запланирован матч Ингулец – Шахтер. Эта игра должна была состояться в Кропивницком, где временно принимает соперников команда с Петрового.
В день матча арбитр с официальным делегатом отказались проводить матч. Причина: поле стадиона "Звезда" в Кропивницком не готово к проведению матча. Из-за замерзшего грунта шипы бутсов не входят в землю, что является травмоопасным и несет угрозу здоровью футболистов.
В Ингульце причиной такого состояния поля назвали то, что не включили подогрев поля, а в ночь перед игрой выпал ледяной дождь, а в день матча была минусовая температура.
После решения КДК Шахтер остался на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 29 очков и на один балл отстает от Динамо. Ингулец первую часть сезона закончил на 10-м месте.
Динамо уже пошутило в соцсетях с Шахтера, что "горняки" одержали "драматическую" победу.
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