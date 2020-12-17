Левандовский – лучший футболист по версии ФИФА
Форвард Баварии Роберт Левандовский стал лучшим футболистом по версии ФИФА. Левандовский победил в номинации "лучший футболист" The Best FIFA Football Awards 2020.
В голосовании в номинации "Лучший футболист" Левандовский опередил звездных конкурентов, пишет 24 канал.
Кстати Клопп – лучший тренер, Ноер – вратарь: результаты The Best FIFA Football Awards 2020
Польский футболист оказался лучше нападающего Ювентуса Криштиану Роналду и игрока Барселоны Лионеля Месси.
Достижения Левандовского
В сезоне 2019/2020 Левандовский с Баварией выиграл все возможные трофеи – чемпионат и Кубок Германии и Лигу чемпионов. В новом сезоне Бавария уже выиграла Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии.
Левандовский с 15 забитыми голами стал лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
В Бундеслиге прошлого сезона Левандовский также стал лучшим бомбардиром, забив 34 гола.
С начала сезона 2019/2020 Левандовский забил 73 гола за 64 матча.
Что такое the Best FIFA Awards?
В 2020 году из-за пандемии France Football не вручает премию "Золотой мяч". Поэтому это самая большая индивидуальная футбольная премия в 2020 году.
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