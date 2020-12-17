Форвард Баварии Роберт Левандовский стал лучшим футболистом по версии ФИФА. Левандовский победил в номинации "лучший футболист" The Best FIFA Football Awards 2020.

В голосовании в номинации "Лучший футболист" Левандовский опередил звездных конкурентов, пишет 24 канал.

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Польский футболист оказался лучше нападающего Ювентуса Криштиану Роналду и игрока Барселоны Лионеля Месси.

Достижения Левандовского

В сезоне 2019/2020 Левандовский с Баварией выиграл все возможные трофеи – чемпионат и Кубок Германии и Лигу чемпионов. В новом сезоне Бавария уже выиграла Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии.

Левандовский с 15 забитыми голами стал лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

В Бундеслиге прошлого сезона Левандовский также стал лучшим бомбардиром, забив 34 гола.

С начала сезона 2019/2020 Левандовский забил 73 гола за 64 матча.