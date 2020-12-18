Відсторонення Росії, Левандовський – найкращий футболіст: головні новини спорту 17 грудня
Росія отримала покарання за махінації з допінгом, а ФІФА визнав Роберта Левандовського найкращим футболістом. Огляд головних новини спорту за 17 грудня – читайте у дайджесті Спорт 24.
Росію офіційно відсторонили від Олімпіади
Спортивний арбітражний суд (CAS) оголосив рішення щодо спору Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) і Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Про це повідомляє 24 канал.
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Спортивний арбітражний суд 17 грудня став на сторону WADA в суперечці з Російським антидопінговим агентством.
CAS скоротив відсторонення Росії до двох років – до 16 грудня 2022 року, хоча попереднє покарання складало 4 роки. Покарання вже набуло чинності.
Російські спортсмени в найближчі два роки будуть виступати на великих змаганнях (чемпіонати світу та Олімпіади) під нейтральним прапором, а Росія не зможе приймати у себе міжнародні турніри.
Російське антидопінгове агентство знову позбавлено статусу відповідності.
Санкції торкнуться літніх Олімпійських ігор-2020 в Токіо, що пройдуть у 2021 році та зимових Ігор-2022 у Пекіні. Також символіки Росії не буде на ЧС-2022 у Катарі.
Великі турніри, де не буде російського прапора / Інфографіка 24 каналу
Левандовський – найкращий футболіст
Форвард Баварії Роберт Левандовський став найкращим футболістом за версією ФІФА. Левандовський переміг у номінації "найкращий футболіст" The Best FIFA Football Awards 2020.
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Левандовський випередив зіркових конкурентів. Зокрема, польський футболіст виявився кращим за нападника Ювентуса Кріштіану Роналду та гравця Барселони Ліонеля Мессі.
Досягнення Левандовського
- У сезоні-2019/2020 Левандовський з Баварією виграв усі можливі трофеї – чемпіонат і Кубок Німеччини та Лігу чемпіонів. У новому сезоні Баварія вже виграла Суперкубок УЄФА та Суперкубок Німеччини.
- Левандовський з 15 забитими голами став найкращим нападником Ліги чемпіонів сезону-2019/2020.
- У Бундеслізі минулого сезону Левандовський також став найкращим бомбардиром, забивши 34 голи.
- З початку сезону 2019/2020 Левандовський забив 73 голи за 64 матчі.
Підручний – 6-й у спринті
В австрійському Хохфільцені стартував 4-й етап Кубка світу з біатлону. У четвер, 17-го грудня, відбулася чоловіча спринтерська гонка.
Найкращим з українців виявився Дмитро Підручний, який продемонстрував 6-й час. Чемпіон світу 2019 року чисто подолав два вогневі рубежі.
Це найкращий виступ Дмитра у сезоні-2020/2021. Він програв переможцю Стурлі Легрейду 50 секунд.
Результати гонки
1. Стурла Легрейд (Норвегія)
2. Йоганнес Дале (Норвегія)
3. Йоганнес Бьо (Норвегія)
4. Ветле-С’ястад Крістіансен (Норвегія)
5. Себастьян Самуельссон (Швеція)
6. Дмитро Підручний (Україна)
...
20. Антон Дудченко
39. Артем Прима
75. Руслан Ткаленко
101. Богдан Цимбал
Технічна поразка Інгульця від Шахтаря
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу вирішив зарахувати Інгульцю технічну поразку за матч 13-го туру УПЛ проти Шахтаря, який так і не відбувся. "Гірники", відповідно, отримали технічну перемогу.
Інгулець також зобов'язаний заплатити обов'язковий внесок у розмірі 50 тисяч гривень.
Причиною зарахування технічної поразки в КДК назвали те, що Інгулець не забезпечив підготовки футбольного поля для проведення матчу.
До слова Луческу отримав покарання за вибігання на поле під час матчу з Колосом
Скасований матч Інгулець – Шахтар: коротко
На 13 грудня був запланований матч Інгулець – Шахтар. Ця гра мала відбутися в Кропивницькому, де тимчасово приймає суперників команда з Петрового.
У день матчу арбітр з офіційним делегатом відмовилися проводити матч. Причина: поле стадіону "Зірка" в Кропивницькому не готове до проведення матчу. Через замерзлий ґрунт шипи бутсів не входять в землю, що є травмонебезпечним і несе загрозу здоров’ю футболістів.
В Інгульці причиною такого стану поля назвали те, що не включили підігрів поля, а в ніч перед грою випав крижаний дощ, а в день матчу була мінусова температура.
Після рішення КДК Шахтар залишився на другому місці в турнірній таблиці. Команда набрала 29 очок та на один бал відстає від Динамо. Інгулець першу частину сезону закінчив на 10-у місці.
Динамо вже пожартувало у соцмережах з Шахтаря, що "гірники" здобули "драматичну" перемогу.
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