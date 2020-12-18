Росія отримала покарання за махінації з допінгом, а ФІФА визнав Роберта Левандовського найкращим футболістом. Огляд головних новини спорту за 17 грудня – читайте у дайджесті Спорт 24.

Росію офіційно відсторонили від Олімпіади

Спортивний арбітражний суд (CAS) оголосив рішення щодо спору Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) і Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Про це повідомляє 24 канал.

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Спортивний арбітражний суд 17 грудня став на сторону WADA в суперечці з Російським антидопінговим агентством.

CAS скоротив відсторонення Росії до двох років – до 16 грудня 2022 року, хоча попереднє покарання складало 4 роки. Покарання вже набуло чинності.

Російські спортсмени в найближчі два роки будуть виступати на великих змаганнях (чемпіонати світу та Олімпіади) під нейтральним прапором, а Росія не зможе приймати у себе міжнародні турніри.

Російське антидопінгове агентство знову позбавлено статусу відповідності.

Санкції торкнуться літніх Олімпійських ігор-2020 в Токіо, що пройдуть у 2021 році та зимових Ігор-2022 у Пекіні. Також символіки Росії не буде на ЧС-2022 у Катарі.



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До уваги. Росія отримала покарання за махінації з допінгом. Зокрема, незалежні експерти встановили, що в базу Московської антидопінгової лабораторії вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.

Левандовський – найкращий футболіст

Форвард Баварії Роберт Левандовський став найкращим футболістом за версією ФІФА. Левандовський переміг у номінації "найкращий футболіст" The Best FIFA Football Awards 2020.

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Левандовський випередив зіркових конкурентів. Зокрема, польський футболіст виявився кращим за нападника Ювентуса Кріштіану Роналду та гравця Барселони Ліонеля Мессі.

Досягнення Левандовського

У сезоні-2019/2020 Левандовський з Баварією виграв усі можливі трофеї – чемпіонат і Кубок Німеччини та Лігу чемпіонів. У новому сезоні Баварія вже виграла Суперкубок УЄФА та Суперкубок Німеччини.

Левандовський з 15 забитими голами став найкращим нападником Ліги чемпіонів сезону-2019/2020.

У Бундеслізі минулого сезону Левандовський також став найкращим бомбардиром, забивши 34 голи.

З початку сезону 2019/2020 Левандовський забив 73 голи за 64 матчі.

Підручний – 6-й у спринті

В австрійському Хохфільцені стартував 4-й етап Кубка світу з біатлону. У четвер, 17-го грудня, відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Найкращим з українців виявився Дмитро Підручний, який продемонстрував 6-й час. Чемпіон світу 2019 року чисто подолав два вогневі рубежі.

Це найкращий виступ Дмитра у сезоні-2020/2021. Він програв переможцю Стурлі Легрейду 50 секунд.

Результати гонки

1. Стурла Легрейд (Норвегія)

2. Йоганнес Дале (Норвегія)

3. Йоганнес Бьо (Норвегія)

4. Ветле-С’ястад Крістіансен (Норвегія)

5. Себастьян Самуельссон (Швеція)

6. Дмитро Підручний (Україна)

...

20. Антон Дудченко

39. Артем Прима

75. Руслан Ткаленко

101. Богдан Цимбал

Технічна поразка Інгульця від Шахтаря

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу вирішив зарахувати Інгульцю технічну поразку за матч 13-го туру УПЛ проти Шахтаря, який так і не відбувся. "Гірники", відповідно, отримали технічну перемогу.

Інгулець також зобов'язаний заплатити обов'язковий внесок у розмірі 50 тисяч гривень.

Причиною зарахування технічної поразки в КДК назвали те, що Інгулець не забезпечив підготовки футбольного поля для проведення матчу.

До слова Луческу отримав покарання за вибігання на поле під час матчу з Колосом

Скасований матч Інгулець – Шахтар: коротко

На 13 грудня був запланований матч Інгулець – Шахтар. Ця гра мала відбутися в Кропивницькому, де тимчасово приймає суперників команда з Петрового.

У день матчу арбітр з офіційним делегатом відмовилися проводити матч. Причина: поле стадіону "Зірка" в Кропивницькому не готове до проведення матчу. Через замерзлий ґрунт шипи бутсів не входять в землю, що є травмонебезпечним і несе загрозу здоров’ю футболістів.

В Інгульці причиною такого стану поля назвали те, що не включили підігрів поля, а в ніч перед грою випав крижаний дощ, а в день матчу була мінусова температура.

Після рішення КДК Шахтар залишився на другому місці в турнірній таблиці. Команда набрала 29 очок та на один бал відстає від Динамо. Інгулець першу частину сезону закінчив на 10-у місці.

Динамо вже пожартувало у соцмережах з Шахтаря, що "гірники" здобули "драматичну" перемогу.