Состоялась церемония The Best FIFA Football Awards 2020, на которой были награждены лучшие футболисты и футболистки прошлого сезона. Победители всех номинаций в материале Спорт 24.

Всего в рамках The Best FIFA Football Awards 2020 были определены победители в семи номинациях. Об этом сообщает 24 канал.

К теме Левандовский – лучший футболист по версии ФИФА

Победителем главной номинации "лучший футболист" стал нападающий Баварии Роберт Левандовски. Его партнер по команде Нойер стал лучшим вратарем.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп признан лучшим тренером мужских команд.

Лучший футболист – Роберт Левандовски (Польша, Бавария)

Лучшая женщина-игрок – Люси Бронз (Англия, Лион/Манчестер Сити)

Лучший вратарь – Мануэль Нойер (Германия, Бавария)

Лучший тренер – Юрген Клопп (Ливерпуль)

Лучшая девушка-вратарь – Сара Бухади (Франция, Лион)

Лучший тренер женской команды – Сарина Вигман (Нидерланды)

Премия Пушкаша за лучший гол – Сон Хын Мин (гол за Тоттенхэм в ворота Бернли)

Также объявлена символическая сборная года в мужском и женском футболе.

Мужская команда

Женская команда