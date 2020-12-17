Луческу получил наказание за выбегание на поле во время матча с Колосом
Главный тренер Динамо Мирча Луческу получил наказание за инцидент в матче 13-го тура УПЛ против Колоса. Наставник киевлян покинул техническую зону и выбежал на футбольное поле.
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о наказании Мирчи Луческу. Об этом сообщает сайт УАФ.
К теме Как Луческу выбежал на поле в матче Динамо с Колосом и получил удаление: видео
КДК УАФ принял решение о применении к нему санкции в виде предупреждения и отстранения на один матч условно.
Сообщается, что в рапортах главного арбитра и четвертого арбитра не было никаких записей об этом инциденте. Решение было принято на основании записи в рапорте делегата матча.
Что произошло во время матча Динамо
На 54-й минуте встречи при счете 0:1 главный арбитр после просмотра видеоповтора удалил полузащитника "бело-синих" Владимира Шепелева.
Следует отметить, что до этого арбитр Игорь Пасхал продемонстрировал Шепелеву горчичник.
В итоге решение Пасхала возмутило Луческу, который выбежал на поле, а затем ушел в подтрибунное помещение. В конце концов, он вернулся к технической зоне.
После игры Луческу обратил внимание, что Пасхал не удалил игрока Колоса за идентичный фол против Николая Шапаренко. Матч Динамо – Колос завершился ничьей 2:2.
Поделиться новостью
-
Луческу получил наказание за выбегание на поле во время матча с Колосом17 декабря 2020 , 18:44
-
Украинская дзюдоистка Билодид покорила фанатов идеальной фигурой в купальнике: фото16 декабря 2020 , 07:53
-
Украинцы завоевали золото и серебро на чемпионате Европы по спортивной гимнастике11 декабря 2020 , 19:31