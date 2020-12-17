Главный тренер Динамо Мирча Луческу получил наказание за инцидент в матче 13-го тура УПЛ против Колоса. Наставник киевлян покинул техническую зону и выбежал на футбольное поле.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о наказании Мирчи Луческу. Об этом сообщает сайт УАФ.

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КДК УАФ принял решение о применении к нему санкции в виде предупреждения и отстранения на один матч условно.

Сообщается, что в рапортах главного арбитра и четвертого арбитра не было никаких записей об этом инциденте. Решение было принято на основании записи в рапорте делегата матча.

Что произошло во время матча Динамо

На 54-й минуте встречи при счете 0:1 главный арбитр после просмотра видеоповтора удалил полузащитника "бело-синих" Владимира Шепелева.

Следует отметить, что до этого арбитр Игорь Пасхал продемонстрировал Шепелеву горчичник.

В итоге решение Пасхала возмутило Луческу, который выбежал на поле, а затем ушел в подтрибунное помещение. В конце концов, он вернулся к технической зоне.

После игры Луческу обратил внимание, что Пасхал не удалил игрока Колоса за идентичный фол против Николая Шапаренко. Матч Динамо – Колос завершился ничьей 2:2.