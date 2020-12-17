В австрийском Хохфильцене стартовал 4-й этап Кубка мира по биатлону. В четверг, 17-го декабря, состоялась мужская спринтерская гонка, которую выиграл норвежец Стурла Легрейд. Лучшим из украинцев оказался Дмитрий Пидручный, который продемонстрировал 6-е время.

Залогом победы Легрейда стала удачная стрельба и хорошая дистанционная скорость, пишет 24 канал. Вторым финишировал его земляк Йоханнес Дале, проигравший Легрейду 8 секунд. Третье время у еще одного норвежца – Йоханнеса Бе. Он с двумя промахами проиграл победителю 20 секунд.

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Результаты гонки

1. Стурла Легрейд (Норвегия)

2. Йоханнес Дале (Норвегия)

3. Йоханнес Бе (Норвегия)

4. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия)

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

6. Дмитрий Пидручный (Украина)

20. Антон Дудченко

39. Артем Прима

75. Руслан Ткаленко

101. Богдан Цимбал

Как выступили украинцы

Лучше всего из украинских биатлонистов выступил лидер нашей команды Дмитрий Пидручный.

Чемпион мира 2019 года чисто преодолел два огневых рубежа и показал 6-е время. Это лучшее выступление Дмитрия в сезоне-2020/2021. Он проиграл победителю 50 секунд.

Антон Дудченко продемонстрировал 20-е время, что является лучшим результатом для украинца. Он не допустил ни одного промаха и проиграл победителю почти полторы минуты.

Артем Прима допустил два промаха, поэтому занял 39-ой место. Руслан Ткаленко допустил два промаха, потому финишировал 75-м. Хуже всего из украинцев спринт преодолел Богдан Цымбал. С тремя промахами он 101-й.